Germán González aviva la tensión al unirse a la aventura de '¡Sálvese quien pueda!': "¿Qué viene, a quitarnos el trabajo?"

Ya se han estrenado los tres nuevos episodios de ¡Sálvese quien pueda!, el docurreality de los colaboradores de Sálvame para Netflix. Y, en esta segunda parte centrada en México, el programa ha sorprendido al añadir un nuevo rostro a la aventura: Germán González.

El comunicador, que comenzó como becario del desaparecido formato de Telecinco, comenzó a ganar popularidad por ser la voz de las ingeniosas e irónicas locuciones de los vídeos. Pronto, comenzó a aparecer en el espacio y conducir algunas secciones, así como a concursar en programas como Mediafest Night Fever.

Como el resto, se quedó sin trabajo tras la cancelación de Sálvame en junio de 2023, pero parece que el cántabro estaba esperando a sus ocho compañeros en México, pues los recibió en una arena de lucha libre vestido como uno más de los combatientes.

Cuando fueron a conocer a los contendientes, allí había otro, visiblemente más delgado que el resto, que les dijo que había "compartido otros combates" con ello. Y, al quitarse la máscara, se descubrió que era Germán González.

"Empecé de redactor en un programa de televisión, no me conocía nadie, y de repente me he visto en un viaje con ocho estrellas de la televisión. En este caso, ahora somos nueve", dijo en los totales dirigiéndose a cámara.

"Esto está jodidísimo de curro, yo me quiero unir a vosotros", dijo a Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño, Kiko Hernández y Lydia Lozano, quienes estaban presentes. Pero parece que esta noticia no causó la alegría que esperaba.

"Tú eres uno más a repartir, ya sabes que yo soy muy competitiva", le dijo Patiño. "De primeras han flipado cuando me han visto, han puesto caras de fantasía. Pero en cuanto hemos dejado de grabar he visto caras largas, miedo... 'A qué ha venido, nos va a quitar el poco pan que hay'", aseguró él.

"La gente joven tenemos más posibilidades", continuó diciéndoles a sus compañeros. "¿Me has llamado vieja? Te digo que a mí no me va a costar", le respondió Belén Esteban. "Nunca me imaginé que iba a ser Germán, me molestó muchísimo, tengo que decirlo", dijo Patiño en privado.

Después, salieron de la arena y le dieron la noticia a sus compañeros Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval, al cual no le hizo demasiada gracia: "¿Me explicas qué significa esto? ¿Qué hace ahí? ¿Qué pinta? ¿Qué viene, a quitarnos el trabajo?".

Durante el resto de episodios, Germán González se unió como uno más a la búsqueda de trabajo, aunque en muchas ocasiones el resto se olvidaba de que estaba.