Las pullas de Víctor Sandoval a Mediaset: "Empresas que te cuidan… una cosa es hablAR y otra actuAR"

El colaborador y presentador Víctor Sandoval cumple este martes 57 años y lo hace en lo que parece ser uno de sus mejores momentos profesionales y personales, en los que, sin embargo, guarda un cierto resquemor por su etapa laboral anterior, en Mediaset.

Sandoval subía a su Instagram una imagen del regalo que le ha enviado Netflix por su cumpleaños, con su correspondiente tarjeta de felicitación. Y es que Sandoval es uno de los protagonistas de ¡Sálvese quien pueda!, el reality de Netflix con los excolaboradores de Sálvame (Telecinco), que previsiblemente tendrá una segunda temporada.

El colaborador se mostraba emocionado por el detalle de Netflix de enviarle un regalo y no dudaba en compararlo con su anterior etapa. "Empresas que te cuidan… una cosa es hablAR y otra actuAR. Ninguna de las cadenas de televisión en las que he trabajado me ha cuidado tanto como Netflix", decía, usando las mayúsculas en AR, como en el programa que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, TardeAR.

La mayoría de los excolaboradores de Sálvame se han quejado en un momento u otro de cómo Mediaset canceló el programa, de la noche a la mañana y cuando aún tenía unos buenos datos de audiencia, para ser sustituido por TardeAR, que no es capaz de llegar a esos números.

"Para mi, mañana empieza mi año, un año que me trae de regalo de cumpleaños un piso nuevo que hace meses no podía ni soñar, y unos proyectos laborales que me devuelven la ilusión, rodeado de mis compañeros (ya familia) y de mi Neo [su perro]", decía Sandoval sobre cómo vive su aniversario".

"Solo puedo dar las gracias por no dejarme caminar solo y poder compartir mi vida con vosotros, gracias a todos los que estáis ahí aunque no os conozca", terminaba en su mensaje el colaborador.