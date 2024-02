Gema Aldón se ha convertido en una habitual de Así es la vida porque su madre, Ana María Aldón, es una de las protagonistas de GH Dúo, y la joven comenta desde plató todo lo que rodea a la concursante.

Al reality de Telecinco la exmujer de José Ortega Cano entró siendo pareja en el formato con su exrepresentante, Marc Florensa, con quien tuvo una mala experiencia profesional.

Hace unas semanas, Gema Aldón explicó que se planteaba que Florensa dejara de ser su representante, pues no estaba tratando bien a su madre en el concurso. Y, este lunes, ha contado que, finalmente, ha tomado la decisión.

"Todavía no he hablado con él porque esa decisión está en manos de mi abogado, pero mi decisión es que no quiero que sea más mi representante", ha detallado la exsuperviviente en el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

Por esta misma línea, Gema ha detallado: "Por temas de contrato tengo que esperar y hacerlo bien por manos de abogados". Por su parte, José Antonio Avilés ha aprovechado que Gema Aldón estaba en plató para preguntarle "la cuenta pendiente" de Marc Florensa con su madre.

Según el colaborador, Ana María Aldón habría saldado con el comunicador una deuda económica de "aproximadamente 1.000 euros". "Cuando mi madre salga, si quiere, lo contará", ha expresado Gema Aldón.