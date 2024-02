Eladio, novio de Ana María Aldón, rompe su silencio y habla del futuro de su relación: "Estábamos viviendo un momento bonito"

Seis meses después de su ruptura con José Ortega Cano, Ana María Aldón anunció que había comenzado a salir con un nuevo hombre, Eladio. Desde entonces, poco se ha conocido del prometido de la diseñadora, quien, hasta ahora, se había mostrado reservado de su intimidad.

Este domingo, sin embargo, el asturiano ha concedido en el programa Fiesta (Telecinco) su primera entrevista, en la que ha hablado sin tapujos de cómo está viviendo el paso de la madre de Gema Aldón por GH Dúo.

Aunque ha asegurado no querer "pertenecer a este mundo" televisivo, lo cierto es que tampoco ha querido perder la oportunidad de mostrar públicamente su apoyo a su actual pareja sentimental. "A Ana María la veo bien y mal", le ha reconocido Eladio a Luis Rollan durante la entrevista.

Y es que esta experiencia no está siendo nada fácil para él. "Cuando la veo llorar o se cae un poco, sufro. Me dan ganas de saltar el muro y traerla para casa", ha señalado. Aun así, este distanciamiento 'forzoso' le ha ayudado confirmar el profundo amor que siente hacia ella, así como la admiración por su gran valentía.

"Cuando entró estábamos viviendo un momento bonito y que vamos a seguir estando igual", le ha asegurado al colaborador de Fiesta, si bien no ve el momento de que termine su aventura en Guadalix para poder abrazarla de nuevo. "No me gusta este mundo pero cualquier persona lo haría por una persona a la que quiere", ha añadido.

Eladio, novio de Ana María Aldón, en 'Fiesta'. MEDIASET

Y es que Eladio no puede esperar a que la gaditana descubra cómo ha evolucionado su vida en el exterior. "Mi relación con su hija Gema es muy buena, ha estado estos días en mi casa. Ana María va a estar contenta con esto y con la relación que tengo con sus hermanos, con su mejor amiga...",ha explicado, enamorado, de la persona que "está cumpliendo con todo lo que quiero con una mujer".

Además, el asturiano ha dado pistas de que, posiblemente, visite la casa de GH Dúo el próximo martes, en San Valentín, a pocos días de la curva de la vida de su prometida, donde, a su juicio, no ha contado todo. "Es emocionante pero estaba preparado para esto, es una mujer que lleva en la mochila muchas cosas", ha confesado, orgulloso de los obstáculos que ha logrado superar y deseoso de retomar los preparativos de boda.