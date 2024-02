Antonio Tejado pasa a disposición judicial: las imágenes detenido dentro del furgón policial

La Guardia Civil ha puesto este lunes a disposición judicial a los detenidos por su presunta relación con una activa organización dedicada a robos con violencia e intimidación en el interior de viviendas en la comarca del Aljarafe y de Sevilla capital, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Los arrestados serían al menos ocho y uno de ellos sería Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, según confirman fuentes próximas al asunto. Precisamente las imágenes del exconcursante de GH VIP y Supervivientes dentro del furgón policial ya se han publicado a través de la agencia Europa Press y y que han sido recogidas en Semana.

Los agentes acometieron alrededor de once registros en Sevilla capital y localidades como Guillena y Brenes. En el operativo participaron, al mando de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, patrullas de seguridad ciudadana, el Grupo de Acción Rápida y el Servicio Cinológico, además de contar con la colaboración en el momento de las detenciones de la Policía Local de Sevilla.

La artista María del Monte ha manifestado este domingo que confía en la Justicia. En declaraciones a los medios de comunicación, la artista ha rememorado que hace pocos meses ella y su esposa, la periodista Inmaculada Casal, sufrieron "los peores momentos" de sus vidas con el asalto de su vivienda de Gines con ellas dentro, por parte de un grupo de encapuchados.

María del Monte ha señalado la necesidad de respetar "la presunción de inocencia", agradeciendo a la Guardia Civil "su esfuerzo" y manifestando que está a la espera de que "la Justicia se pronuncie".

"En estos momentos confío plenamente en la justicia y por encima de todo. También hay que creer en la presunción de inocencia", ha señalado, refiriéndose a la presunta implicación de su sobrino en el robo. "Yo no soy quién para sospechar de nadie, la sospechas no son buenas y nunca he sospechado", ha añadido.

"No es un buen momento. Aquí hay unos hechos que se produjeron y lo más importante, que sufrimos mucho", ha indicado Del Monte, que ha agradecido a la Guardia Civil su actuación. "No hay otra que confiar en la justicia y ya está, lo que ellos digan será. No somos ninguno para decidir nada. Solo queda esperar, no hay otra", ha rematado sobre este doloroso asunto para ella.

Según contó Kike Calleja en Fiesta, Antonio Tejado "se ha negado a hablar ante la Guardia Civil y lo hará ante el juez". "La primera persona a la que llama es a su hermano Chema y este informa a su madre. Yo he podido hablar con ella y se encuentra destrozada, no quiere hacer ninguna declaración", detalló el periodista.