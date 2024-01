Gema Aldón ha visitado Así es la vida para comentar el inicio de su madre, Ana María Aldón, en GH VIP. La que fue concursante de Supervivientes 2023 ha hablado de por qué la exmujer de Ortega Cano se muestra muy preocupada por ella en la casa de Guadalix de la Sierra.

Y es que la participante del reality de Telecinco lleva menos de una semana en el concurso, pero se ha mostrado muy afectada por la reciente ruptura sentimental de su hija con su pareja.

Por ello, Gema Aldón ha visitado el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz. "Se quedó preocupada porque yo no estoy pasando un buen momento", ha explicado.

La invitada a Así es la vida ha contado la última conversación que tuvo con su madre: "Justo antes de entrar estuvimos hablando, y yo no estaba perfecta ese día. Se lo dije y le dije que la iba a echar mucho de menos y que la necesitaba aquí".

"A día de hoy me encuentro mucho mejor, no estoy como estaba el jueves de la semana pasada, pero lo que es una pena es que no le pueda mandar un mensaje diciéndole que estoy mejor y que disfrute", ha manifestado la hija de la exmujer de Ortega Cano.

Gema ha dado su opinión sobre por qué Ana María está tan afectada por ella: "Yo creo que ella sabe que solo la tengo a ella. No tengo un referente paterno".

Pese a no querer dar muchos detalles sobre su expareja por ser esta "una persona anónima", Gema ha contado el motivo de su estado de ánimo: "Terminé mi relación de un año y pico el mes pasado, con alguien a quien quería mucho y yo ya lo tenía como para toda la vida".

"He sufrido muchísimo, he tenido dos parejas en mi vida, el padre de mi hija y esta persona, y al igual que quiero mucho, sufro mucho", ha expresado desde Así es la vida.