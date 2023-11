Pipi Estrada se somete a hipnosis y arremete contra Terelu Campos: "Es una persona cruel que me hace daño"

Tras las experiencias de Ana María Aldón, Makoke y Amor Romeira, Pipi Estrada fue el último colaborador de Fiesta en someterse a la hipnosis de Jorge Astyaro durante la tarde del domingo en Telecinco. Y lo hizo, además, en un momento complicado en su vida. "Llevo arrastrando un sufrimiento constante durante años", reconocía el periodista.

Tras el fin de su relación con Terelu Campos, Pipi ha revivido los "malos" recuerdos que guarda con la presentadora durante una regresión hipnótica que no ha sentado especialmente bien a la hija de la televisiva, Alejandra Rubio, quien le ha pedido desde plató que deje a su familia tranquila. Sin embargo, ya era demasiado tarde.

"Se convirtió en una persona enemiga. Es una persona cruel que me hace daño, es muy cruel que me acusen de cosas que no son. No me dejan descansar, avanzar... Ella tiene un pequeño ejército. Es como una secta que de puertas para adentro se matan entre ellos, se critican y luchan por intereses", expresaba el periodista deportivo en referencia a la hija mayor de las Campos, mientras pedía que le liberaran, incapaz de levantarse de la silla en la que le hacían la hipnosis.

Sobre Carmen Borrego, el periodista sacaba a la luz una reciente anécdota tras la muerte de su madre. "El día que María Teresa Campos falleció yo le mandé un mensaje a Carmen Borrego y ella no me contestó, ¿por qué tanto odio en esa familia?", se preguntaba, hipnotizado.

Más tarde, a su regreso a plató, Pipi se mostraba sorprendido por sus declaraciones, haciendo hincapié en que se sentía "raro" y en que no recordaba haber pronunciado esas palabras. "Tengo una sensación muy rara, como de resaca, lo que recuerdo es que mi cuerpo no era mi cuerpo. Yo quería hacer cosas que no podía hacer... Me da miedo haber dicho cosas que me puedan costar un disgusto o una demanda. Estoy todavía mareado", le confesaba el periodista a Emma García.

Alejandra Rubio estalla contra Pipi

La hija de Terelu Campos no tardó en reaccionar ante las palabras, arremetiendo contra el que fuera pareja de su madre. "¿Tú no tienes alguna hipnosis para que él pase página?", le preguntaba la nieta de María Teresa Campos al propio Jorge Astyaro.

Paradójicamente, el excolaborador de Sálvame tan solo tuvo buenas palabras sobre ella durante su hipnosis: "Me da mucha pena Alejandra, ella a mí me produce ternura, pero su forma de actuar con respecto a mí es una falta de respeto. Yo creo que está bajo la influencia de su madre", aseguraba Pipi.

En respuesta, Alejandra aseguraba que era "mentira" que sintiera ternura por ella, a lo que añadió: "Que sepáis que siempre que nos vemos aquí lo que hace es intentar picarme, está engañando a la gente", concluyó.