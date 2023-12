La ganadora de 'GH VIP' se disculpa con sus fans: "Perdón por a veces pensar que no había nadie"

Luitingo o Naomi. Esos fueron los dos nombres que se enfrentaron en la gran final de GH VIP tras la proclamación de Albert Infante como tercer finalista. "¡Ya tenemos ganador!", anunció Marta Flich al cerrar las votaciones a las 01:36 h.

Antes de conocer el nombre de quien se llevaría el maletín con 75.600 euros y el título de ganador, la presentadora quiso zanjar un debate sobre los concursantes: "Se ha hablado mucho de quién es la esencia de Gran Hermano, y sois cada uno de vosotros con vuestros defectos y virtudes".

Tras ello, Marta Flich anunció el nombre del ganador: "La audiencia ha decidido que el ganador de GH VIP es... ¡Naomi!". La joven saltó de alegría y sus amigos y seres queridos se abalanzaron sobre ella para celebrarlo. Adara Molinero le cedió el maletín con el premio.

¡Enhorabuena @naomisuperasens por tu victoria en #GHVIP8 y por darnos un concurso MÁGICO lleno de momentos que recordaremos siempre! Ya eres historia de Gran Hermano 👁️ Te queremos #GHVIPFinal pic.twitter.com/IG86J8QAWz — Gran Hermano (@ghoficial) December 22, 2023

"Muchísimas gracias a todos los que me habéis votado", agradecía alegre la que fuera participante de La isla de las tentaciones. "Perdón, por a veces pensar que no había nadie", se disculpó por sus pensamientos de que no tenía apoyo en el exterior.

Naomi entró en el reality semanas más tarde junto a José Antonio Avilés, debido al abandono de varios compañeros, como Oriana Marzoli, Karina o Javier Fernández. Se ganó el cariño del público con su actitud sincera y divertida hasta convertirse en Gran Hermano.