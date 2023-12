El tercer clasificado de 'GH VIP' se marcha agradecido y con una gran sonrisa: "Me voy con alegría porque he sido yo"

La gran final de GH VIP comenzó por todo lo alto. Luitingo, Naomi y Albert Infante se jugaban el premio, algo que estaba en manos de la audiencia. Marta Flich se dispuso a anunciar el nombre del tercer clasificado, y, por tanto, primer expulsado de la noche.

"La audiencia ha decidido que el tercer clasificado de GH VIP 8 sea… ¡Albert!", anunció. "Yo lo sabía", reaccionó él. Los que no se lo esperaban fueron sus compañeros. Carmen Alcayde rompió a llorar en plató por el resultado.

Luitingo aseguró que tenía la piel de gallina, mientras que Naomi se quedó boquiabierta. "Estoy de puta madre", aseguró Albert. "Has sido un pedazo de concursante, extraordinario", le felicitó Marta Flich para darle ánimos.

"Me llevo al team naranja, aunque se peleen más que nadie y a Michael", explicó con una gran sonrisa y sin parecer afectado. Cantó Tú a mí no me hundes, de Isabel Pantoja, por última vez en la casa.

Tras despedirse, habló con el Súper después de conocer al primer concursante oficial de GH Dúo: "Sabes lo que te quiero Súper. Me voy con alegría porque he sido yo, he disfrutado y he arreglado lo que tenía que arreglar. Te quiero un montón, Súper". El Súper le devolvió el 'te quiero' y despidió al finalista.