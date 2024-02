Gaby, exnovia de Antonio Tejado, ha visitado Y ahora Sonsoles para dar más detalles del detenido por ser el presunto cabecilla de la banda que robó en casa de María del Monte.

La expareja del sobrino de la artista estuvo con él en 2022, y ha hablado tanto sobre su relación con él como de su comportamiento. "Él con su cuadrilla se sentía totalmente impune por Sevilla", ha apuntado.

"Yo me he quedado en shock, me podía ver venir ciertas cosas, pero no tanta gravedad", ha expresado nada más sentarse en el plató de Antena 3. No obstante, no le "sorprendió": "Me lo podía esperar por las amistades que tenía".

"Yo conozco a 'El Ruso' [...] Antonio estuvo viviendo con siete de ellos durante unos meses, y estábamos haciendo videollamada y es como si yo estuviera con ellos", ha detallado. Además, Gaby ha contado que tenían muchas fiestas en casa.

Sobre 'El Ruso', ha explicado: "Yo sabía que se dedicaba a cosas malas, pero no me dieron tanta información". Gaby ha contado una historia en la que se vio involucrada, cuando le tiraron a Tejado "una bolsita consistente" desde un balcón en una calle estrecha.

En cuanto al comportamiento de Antonio Tejado con ella, Gaby ha explicado que hubo un momento en el que "se puso muy agresivo" y le llegó a dar miedo: "Uno de los amigos del gimnasio se tuvo que quedar conmigo por cómo vio a Antonio".

Tejado no hablaba de María del Monte

En cuanto a la relación que tenía Tejado hace unos años con María del Monte, la invitada de Y ahora Sonsoles ha contado: "A mí no me habló mucho de ella. No sé que relación tenían pero cuando estaba conmigo parece que no mucha"

Por otro lado, Gaby ha hablado de la intimidad de Tejado: "Le gustaban cosas muy raras en temas sexuales. Muy raro, algo que no he visto nunca. Me lo pedía y si no quería me decía que cómo su novia no quería satisfacerle". "Lo que le gustara o no le gustara no es delito", ha querido aclarar Sonsoles Ónega.

"Es que la vida que yo tenía con él no era una vida normal: una persona que se levantaba a las seis de la tarde... Yo a las diez ya estoy despierta como muy tarde", ha detallado la exnovia de Antonio Tejado.

En cuanto a su entorno, ha explicado que era complicado, pero sobre la familia, ha descrito: "Me pareció gente muy normal, no creo que ellos sepan la mitad de las cosas".

"No le he visto trabajar en nada. Me decía que tenía negocios", ha contado sobre la vida laboral de Antonio Tejado. Sobre el rol de Antonio Tejado en su grupo de amigos, Gaby ha detallado: "Él era el cabecilla en tema intelectual, porque los otros eran ocho veces Antonio".

Gaby ha señalado entonces que el grupo de amigos era de 13 personas, cinco más que los que han sido detenidos. "Me estoy dejando muchas cosas porque estoy teniendo cuidado con lo que digo", ha expresado.

Los audios de Antonio Tejado

La expareja de Antonio Tejado ha dejado que Y ahora Sonsoles reprodujera un audio que le envió el detenido, fardando de su supuesta posición en Sevilla: "Como me conoce todo el mundo [...] puedes pasear en tanga y en tacones por la calle, que ningún tío te va a decir nada".

"Cuando te vean conmigo, la gente re respetará [...] Soy más peligroso que el Joker", le decía el sobrino de María del Monte. Además, le dedicaba un rap a su novia de entonces.

Por otro lado, Gaby le ha facilitado una grabación del mal carácter de Antonio Tejado tras una de sus fiestas, en la que que se le escucha gritándole: "Yo no podía hacer nada, tenía que hacer lo que hacía él", ha detallado la invitada.