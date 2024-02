El día a día de Antonio Tejado en la cárcel y la única condición que puso nada más entrar

Antonio Tejado permanece ingresado en una cárcel de Sevilla tras ser acusado de ayudar a una banda criminal, a la que presuntamente permanecía, para entrar a robar a la casa de su tía, la cantante María del Monte, y la mujer de esta, Inmaculada Casal.

Este domingo, Kike Calleja ha revelado cómo es el día a día del televisivo en prisión. "A comienzos de la semana estuvo regular. De hecho tuvo que ir a la enfermería porque no podía dormir. Está intentando asimilar que tendrá que estar un tiempo en prisión. Ahora está más tranquilo", señaló el colaborador en Fiesta.

"Está todo el rato acompañado de otro preso de confianza. Le han recomendado que no sea tan abierto y no hable más de la cuenta. Se está refugiando en la lectura, va mucho a la biblioteca, y también escribe. Hace también deporte. Con la madre habla una o dos veces al día. En total tiene 30 euros al mes para gastar en llamadas", detalló.

Además, el tertuliano contó la única condición que ha puesto Tejado al entrar. "Que fuera su madre a verle. Es la única que ha podido entrar".

Este sábado, en las inmediaciones de la prisión, se ha podido ver a su madre María José, quien ha acudido a visitarle y no ha podido contener la emoción. Junto a ella también ha acudido Samara Camba, la última novia de su hijo.

A su llegada y antes de entrar en la cárcel, se ha parado a hacer una llamada telefónica y es ahí donde las cámaras han grabado llevándose una mano a la cara para secarse las lágrimas.

Además, Alba Muñoz, exmujer de Tejado, fue entrevistada en el programa ¡De viernes! a raíz de la detención del sobrino de María del Monte en el marco de una operación contra una banda de ladrones que robaba en casas de lujo, entre ellas la de la propia cantante.

Muñoz contó lo difícil que está siendo toda esta situación para ella y su hija en común con Tejado, y también recibió en pleno directo una amenaza por parte de la familia de su exmarido, que ha querido dar a conocer. "Se me acaba de advertir de que se me va a demandar y yo, si me lo permitís, voy a contestarle desde aquí", reveló Muñoz en mitad de su entrevista.