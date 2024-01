Gabriela Guillén ha iniciado los trámites para reclamar la paternidad de su hijo a Bertín Osborne

Gabriela Guillén ha concedido su primera entrevista en televisión tras dar a luz a su hijo, fruto de su relación con Bertín Osborne. Tras conocer su embarazo, el presentador, que desde un primer momento hizo público que no pensaba ejercer de padre, dio a la fisioterapeuta dos opciones: seguir adelante con su embarazo, pero romper la relación, o bien interrumpir el embarazo y continuar juntos, ha desvelado ahora ella en el programa ¡De viernes!. Además, Guillén ha confirmado que ya ha iniciado los trámites para reclamar la paternidad de su hijo a Bertín Osborne.

Aunque no ha querido entrar a dar los detalles de esos trámites, sí ha asegurado que va a pedir la demanda de filiación y una prueba de paternidad. "Él quiere saber si es el padre, pues nada, hay que enseñársela", ha indicado sobre la prueba.

La paraguaya ha asegurado además que la última vez que habló con el cantante y presentador fue el 23 de diciembre, una conversación "dura", en palabras de Gabriela Guillén: "Yo le reclamé una serie de cosas y me dijo que se iba a aclarar todo. Le pedí el favor de hablar en persona y él me dijo que no podía hablar en ese momento y que no quería hablar".

Además, ha confesado que se ha sentido sola durante todo el embarazo. "Me he sentido sola en el embarazo, ahora no, tengo lo más importante que es mi hijo", ha declarado.

Por otro lado, tras el ultimátum dado por parte de Bertín Osborne a Guillén, ella ha recordado que desde el principio tuvo claro seguir adelante con su embarazo. "Le dije que no habría ningún problema, que si yo tenía que sacarlo adelante que lo haría yo sola", ha dicho.

"Él tiene hijas, nietas, madre, hermanas... ¿Cómo puedes tú a una mujer ponerle dos opciones? Tú eres responsable, los dos hemos cometido esto, yo me hago responsable de mi parte", ha manifestado. Además, ha confirmado que ambos tomaban precauciones para evitar el embarazo, por lo que "fue una sorpresa para los dos". Según ha explicado, "teníamos los cuidados que teníamos que tener, tanto él y yo, y hablábamos muy abiertamente de eso, no ha habido ningún engaño", ha recalcado.

En este sentido, ha indicado que entiende que Bertín Osborne, a sus 70 años, "no quiera ser padre", pero "te tienes que hacer responsable de tus actos", ha añadido.

A pesar de que él haya manifestado abiertamente que no piensa ejercer de padre, para Guillén eso llega "tarde", porque "ya es padre, ya no lo puede renegar, es algo que está hecho".

Respecto a cómo se ha tomado su familia la noticia de su embarazo, ha asegurado que siempre la han apoyado y que prefieren mantenerse alejados del foco mediático. "Mi madre y mi familia confían mucho en mi responsabilidad, todo lo que he hecho en la vida ha sido por mis propios medios. He tomado esa decisión y ellos confían en mí, solamente pueden apoyarme", ha asegurado.