Gabriela Guillén pide respeto a los medios a través de un comunicado: "En caso contrario, me veré obligada a hacer uso de la ley"

Después de un primer encuentro de Gabriela Guillén agobiada por la presencia de los medios en la puerta de su casa, la modelo ha lanzado un comunicado para pedir respeto tanto para ella como para su madre y su hijo recién nacido.

Así es la vida ha hecho público el documento, donde la paraguaya apunta a que, "tras darse a conocer la noticia" del recién nacido, "se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas" sobre ella, además de que asegura que "algunos medios y paparazzi" se han entrometido en la vida personal de su madre.

Por ello, y pese a recalcar que conoce el derecho a la información de los medios, Gabriela Guillén defiende que "se han producido injerencias que traspasan los límites de lo soportable y la legalidad".

En el comunicado, la expareja de Bertín Osborne ruega "a todos el debido respeto" para su entorno familiar, para ella y para su hijo. "En caso contrario, sintiéndolo mucho, pues no es mi deseo, me veré obligada a hacer uso de cuántas medidas la ley me otorga", expresa Guillén.

Tomando medidas legales, la modelo buscaría "restablecer los derechos a la intimidad de mi entorno familiar y los propios de mi hijo que, como madre, estoy obligada a velar por ellos".