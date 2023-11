Gabriela Guillén no pondrá el apellido de Bertín a su bebé: "Hay cosas más importantes que el dinero"

Gabriela Guillén ha visitado Y ahora Sonsoles después de una última entrevista con los medios en dicho programa hace unos meses. La futura madre del sexto hijo de Bertín Osborne ha hablado de su relación con el cantante, y ha desmentido algunas de las informaciones que se han difundido estas semanas.

La modelo aseguraba en el programa presentado por Sonsoles Ónega que se enteró de la intención del cantante de pedir una prueba paternidad a través del magacín de Antena 3, lo que le hizo sentir "decepcionada".

No obstante, el presentador le habría dicho a Guillén que lo de querer demostrar que es el padre del bebé "era mentira", según ha contado la entrevistada. "En el momento en el que salió esa noticia, me pongo en contacto con él y le pregunto qué pretende. No tengo ningún problema en hablar con él", ha defendido.

Por esta misma línea, la modelo ha contado que él siempre dio por hecho que era el padre, e incluso fue el que confirmó la noticia. "Habíamos quedado en que no se conociera el embarazo", ha insistido. Sin embargo, ha explicado que está encantada de hacer la prueba, y de hecho ha confirmado que la hará aunque el cantante no se la pida.

Por otro lado, Paloma García Pelayo recibió la información del interés en la prueba de paternidad del propio Bertín Osborne, quien parece que dio una versión distinta a ambas, tal y como se ha confrontado en Y ahora Sonsoles.

En cuanto a los pagos que le habría hecho el cantante, la modelo ha aclarado: "Me ha realizado dos pagos para pagar mi alquiler y los gastos. Fue en septiembre u octubre, y yo decidí no recibir más ayuda de él".

"Creo que hay cosas más importantes que el dinero. No está pendiente y no me está preguntando por el embarazo. Y no es justo pagar su conciencia. Si eres padre, que esté ahí", ha expresado. Por esta misma línea, ha reivindicado que se siente sola, y que si no va a estar pendiente de ella, prefiere no recibir ayuda económica.

La modelo ha insistido en que lo que necesitaría sería atención por parte del padre del bebé que espera. Además, ha desvelado: "Le voy a poner mi apellido".

Guillén también ha desmentido que vaya a vender alguna exclusiva de su hijo, y que tampoco ha llamado a los fotógrafos, pues su intención siempre ha sido llevar un embarazo tranquilo. "No he cobrado ni un céntimo más que de las dos entrevistas que he concedido", ha asegurado.

En cuanto a cuándo acabó la relación entre ella y Osborne, la entrevistada lo ha situado tras la fiesta de 'El Turronero'. "Me fui a su finca y de alguna manera se rompió la relación allí", ha contado, situando en ese momento la filtración de su embarazo.

Por último, Gabriela Guillén ha insistido que no puede "obligar a nadie a querer a su hijo". "Yo no tengo padre, y por eso me encantaría que ese acercamiento existiera, pero no voy a pelear", ha manifestado.