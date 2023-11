Gabriela Guillén rompe su silencio en 'Y ahora Sonsoles': "Yo no tengo que pedirle nada a Bertín, su conciencia sabrá"

Después de meses sin pronunciarse sobre los rumores que giran alrededor de su embarazo, Gabriela Guillén, quien espera un bebé de Bertín Osborne, habla en exclusiva en Y ahora Sonsoles para desmentir y aclarar todas las informaciones.

La modelo visitará este martes el programa presentado por Sonsoles Ónega, pero el magacín de Antena 3 ha emitido un adelanto con algunas declaraciones.

Sobre la prueba de paternidad, la joven ha defendido: "Yo no tengo ningún problema en hacer la prueba de paternidad. De hecho, no voy a esperar a que me la pida, se la voy a dar yo".

"Jamás había dudado de que fuera el padre y si le han pedido que la hiciera, me habría gustado que me lo dijera personalmente", ha asegurado Guillén. "Al entorno le gusta especular y decir que no tenía ni idea", ha defendido.

Además, la modelo ha lanzado: "Él no está porque no quiere estar, y no está en obligación. Cada uno somos ya bastante mayorcitos para saber cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones en la vida". "Yo no le tengo que pedir nada, su conciencia sabrá", ha expresado.

Sobre los supuestos pagos, Gabriela Guillén lo ha desmentido: "Yo nunca le he exigido absolutamente nada. De hecho, he rechazado esa ayuda". Además, ha dejado claro: "Yo no quiero tener una relación con una persona que no quiera tener una relación conmigo".

Por esta misma línea, ha manifestado: "Yo no he presionado a nadie ni le he puesto una pistola para quedarme embarazada". "Si no hablamos no hay ninguna posibilidad de que me pida disculpas. Sí estaría bien esa parte de sensibilidad", ha expresado la modelo, cansada de mentiras y especulaciones.