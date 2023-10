Bertín Osborne acudió a la entrega de los premios solidarios Ciudad de Sevilla para recoger el galardón que tenía que recibir su amigo y empresario José Luis López, alias El turronero. El cantante no tuvo el mejor trato con la prensa, a la que gritó y esquivó deliberadamente.

Carmen Borrego, colaboradora de Así es la vida, le ha dedicado un mensaje al cantante por su comportamiento, pese a tenerle "muchísimo aprecio": "No me considero amiga de él, pero sí conocida, y me parece que la prensa no tiene la culpa de lo que tú haces, Bertín".

"Tratar mal a la prensa es completamente absurdo y gritarle a la prensa es completamente absurdo", ha defendido la hija de María Teresa Campos, bastante indignada.

Por último, la tertuliana del programa de Telecinco se ha vuelto a dirigir a él directamente: "Haz acto de conciencia de las cosas que haces, y piensa en por qué la prensa te persigue".

Sobre el embarazo de Gabriela Guillén, motivo del enfado del cantante, Borrego ha instado al presunto padre del bebé a que sea firme con su decisión de hacerse cargo. "No puedes jugar con las personas. Si es que sí, tira para adelante, pero si es que no, es que no. No juegues".