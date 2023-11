La "fuerte discusión" entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo: "Su relación está rota"

Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho habrían tenido "una fuerte discusión" que acabó con su comunicación. Así lo asegura el periodista Saúl Ortiz, colaborador de 20minutos.

Según informó este martes en TardeAR, esta circunstancia es lo que produce "el follón de abogados" que la madre de Daniel Sancho "quería evitar" y es que su hijo ya ha cambiado de letrado tailandés en tres ocasiones.

Daniel Sancho, en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, se encuentra, por tercera vez, sin abogado de oficio que le defienda ante la Justicia tailandesa.

Según Ortiz, desde que Daniel Sancho pasó a disposición judicial, ha habido "dos vertientes" encabezadas cada una por sus padres, cuya relación, actualmente, "está completamente rota": "Una la de su padre, Rodolfo Sancho, con el abogado Marcos García Montes y por otro la propia Silvia, que intenta y acude a la corte para iniciar esos trámites y buscar un abogado".

"Me cuentan que se produce una fuerte discusión entre los padres porque uno intenta mantener una línea de defensa que no corresponde con la que defiende Silvia. Ella está completamente enfadada, disgustada, decepcionada, porque no tiene parte en las decisiones fundamentales del caso", relató el subdirector de Fiesta.

"Por la parte de Daniel Sancho y Rodolfo, me aseguran que no hay contacto (con ella). Se está perdiendo todas las partes importantes de este procedimiento", aseguró Saúl, que, no obstante, y siempre según su información, aseguró que Bronchalo sí ha podido hablar con su hijo, aunque son "comunicaciones muy puntuales". Además, habría ido a Tailandia "en más de una ocasión".