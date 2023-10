El herpetólogo y creador de un santuario animal en Tailandia, Frank Cuesta, ha salido al paso de lo que dice ser una presión contra los streamers y a tenor del lenguaje inclusivo, para lo que se ha vestido con peluca y minifalda.

Cuesta se hacía eco de un vídeo de El Rubius en el que jugaba al último videojuego de Spiderman, donde en un momento dado se hablaba de una persona científica en términos denominados inclusivos, como "científique", sin referencias al sexo masculino o femenino.

Para el herpetólogo, esto era algo premeditado y la reacción de algunos streamers como IlloJuan, una presión que coarta su libertad, al no poder quejarse de ese lenguaje abiertamente, siempre según el propio Cuesta interpretaba o presuponía.

"Nos están imponiendo un montón de cosas y yo me pregunto ¿eso es libertad? Nos están cortando la libertad", aseguraba cuesta en medio de su santurario, rodeado de animales.

"Yo entiendo que una persona que quiera utilizar el lenguaje inclusivo, pero cuando ya te lo meten en los juegos cuando ya te lo meten en todos los lados de una manera política y por cuestiones económicas porque mueve mucho dinero y mueve votos", decía el presentador de programas de naturaleza.

"Los streamers mismos se cagan porque tienen miedo. Que yo lo entiendo que tienen sponsors tienen historias les habrán llamado los managers les habrán dicho cualquier cosa", opinaba Cuesta.

A ElRubius le toca los coj..., pero he visto un vídeo de IlloJuan y se le ve que que no se quiere meter en un lío ¿Y por qué te vas a meter en un lío porque te rías de algo que te hace gracia?", aventura Frank, interpretando ese vídeo.

"Es una gilipollez. Que está muy bien el que quiera hablar así, pero no es el lenguaje español, que lleva cientos años", opinaba en contra del lenguaje con "e" y lo ejemplificaba con la transexualidad. "Si mi amiga, a la que yo conocí como un tío y ahora no lo es, pues ahora le digo 'ella', no le digo 'elle'", hacía ver.

"Son imposiciones", "hoy no se puede reír nadie de nada", se quejaba, asegurando que "si mañana os digo que mi nombre es Paca y que me siento animaliste trans santuarie y que nadie se puede reír..."

"Me van a funar por esto [ser el centro de la polémica, recibir insultos o represalias], pero nos están imponiendo la ley del miedo. Van a salir los de siempre a decir que me he reído de esto y de lo otro", predecía el herpetólogo

"Una cosa una cosa es la tolerancia, otra cosa es la normalización, otra cosa es el entender a las personas, otra cosa es entender que alguien quiera, vestir, actuar o hablar de una manera y otra cosa es imponerla", exponía el experto en animales.

"Cuando se han metido con el tema de los videojuegos es porque se quieren meter en los streams de la gente, en lo que la gente opine. Los streamers sois importantes para mucha gente y no porque seáis educadores, porque os ve cada día mucha gente", seguía con su discurso.

Los streamers están creando interés entre los chavales y las chavalas, opinaba Cuesta, que aseguraba que por eso "van a por los streamers" y les exponía un futuro, según él, negro.

"Os van a comer por los pies si no reaccionáis. A veces es mejor perder un sponsor o 2.000 seguidores que perder la moral y los valores. No os dejéis avasallar, que os corten la libertad. Habéis triunfado por ser lo que sois. Me dio mucha pena ver a IlloJuan intentando explicarse, con miedo, que solo está jugando y no le toca los huevos a nadie", volvía a insistir, antes de advertir a los grandes streamers: "IlloJuan, van a ir a por ti, Ibai, TheGrefg, van a ir a por vosotros, no caigáis, sed libres".