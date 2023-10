Carmen Alcayde, sancionada con 500 euros y arrepentida de entrar en 'Gran Hermano VIP': "No me van a querer ni en los debates"

La presentadora y colaboradora Carmen Alcayde está pasando por los días más difíciles desde que entrara en la casa de Gran Hermano VIP y en la última gala sus emociones se desataron.

La presentadora sufrió hace unos días la marcha de su gran amigo dentro de la casa, Albert Infante y en la última emisión el domingo no logró pasar una prueba, por lo que fue penalizada y se vino abajo.

La prueba se llamaba 'pagas o palmas', en el último Debate de GH VIP. Los concursantes tenían que aguantar sin mover los pies y sin ver lo que estaba pasando al otro lado de unos orificios donde los metían.

"Pensaba que eran tarántulas, cucarachas, de todo, nos han chupado, nos han mordido, me he puesto histérica y sin querer he sacado los pies y he perdido 500 euros. Se los daré a quien gane con un bizum", explicaba Alcayde, intentando bromear, pero afectada. "Lo siento, lo he intentado aguantar", repetía.

Así, el premio final, que comenzó en 150.000 euros y se ha ido rebajando por decisiones de los concursantes, ventajas que han 'comprado' y por penalizaciones, se quedó en 118.700 euros, descontando ya los 500 de la sanción a Carmen Alcayde. Sus compañeros, en cualquier caso, se solidarizaban con ella y le restaban importancia.

La presentadora estuvo también en el confesionario, donde, superada por las dudas y el aislamiento, se sofocaba pensando en cómo se verá fuera su actuación en la casa y cómo podría afectar a su carrera.

"Estoy muy preocupada por mi trabajo. Pienso que no me van a querer ni en los Debates. No tendría que haber entrado", decía llorando la que fue concursante sorpresa de Gran Hermano VIP.