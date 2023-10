Frank Blanco habla sobre el inesperado momento que vivió con Mercedes Milá: "A día de hoy no sé si me lo hubiera tomado bien"

Frank Blanco ha vivido varias experiencias relacionadas con su profesión, sin embargo, hay una anécdota inolvidable que nunca conseguirá borrar de su mente. Y es que hace años, cuando él dirigía el programa Anda ya, vivió una situación incómoda junto a Mercedes Milá.

En una entrevista en la Cadena Ser, el locutor ha explicado que por aquel entonces el programa había intentado en muchas ocasiones concertar una entrevista con la veterana periodista, y que tras varios intentos fallidos, finalmente ocurrió de una manera inesperada.

Según Blanco, Milá había estado rechazando la invitación repetidamente: "Llevábamos meses detrás de esa entrevista y siempre nos decía: 'Ahora no'". Sin embargo, todo cambió después de un programa de El Intermedio, algo "que tenía que ver con Wyoming tocando genitales".

"En nuestro programa hicimos alusión a este momento de Wyoming y a Milá, y le enviamos ese audio a ella", ha añadido. Para su sorpresa, Mercedes Milá "se excitó tanto" que aceptó entonces ser entrevistada al día siguiente.

Cuando llegó el día, Milá entró al estudio y, sin previo aviso, se dirigió a Blanco y le tocó los genitales. "Yo sólo la había visto una vez y no teníamos confianza. Entró, se dirigió a mí y tocó con su mano mis testículos", ha asegurado el presentador.

"¡Es para ver si los tienes como Wyoming!", había argumentado Milá, según Frank, quien ha agregado que en ese momento no supo muy bien cómo reaccionar, pero que si hubiera ocurrido ahora tal vez su reacción hubiera sido diferente: "Esto, a día de hoy, no sé si me lo hubiera tomado bien sin tener confianza".

"A partir de ese momento, como suele pasar con ella, ella mandó en la entrevista. Hizo lo que le dio la gana porque yo no salía de mi asombro, acababa de recibir a Mercedes Milá en mi estudio de radio y me había tocado los huevos".

Ahora bien, este suceso no generó ningún mal rollo entre los presentadores, sino que la relación entre ambos incluso mejoró. Así, Blanco ha asegurado que Milá es una "ídola" y ha recordado que llegaron a trabajar juntos en Gran Hermano.