El mensaje de Belén Esteban a Mediaset: "Le deseo que haga las audiencias que hemos hecho nosotros"

Entre viejos reencuentros con sus compañeras de Sálvame y los nuevos proyectos televisivos que la han llevado a cruzar el charco, Belén Esteban ha recordado su etapa en Mediaset para desearle que "haga las audiencias que hemos hecho nosotros".

En declaraciones recogidas por El Plural, durante un evento de la cadena de restaurantes Popeyes realizado en Madrid, la ex colaboradora de Sálvame aseguró que "yo lo que deseo a Mediaset es que haga las audiencias que hemos hecho nosotros", para después recalcar que era una "broma" y que ella quiere mucho "a la gente".

La madrileña también habló del recién cancelado programa de Jorge Javier Vázquez, Cuentos Chinos, del que ya se había declarado seguidora en los primeros días de emisión: "Me encanta, pero ahí falto yo (risas)", "Yo lo veo siempre. Me encanta Susi Caramelo. Aunque todo el mundo tenemos nuestras cosas, para mí el mejor presentador es Jorge Javier Vázquez", contó en la revista Semana.

"Está muy bien, está tranquilo... A ver, es que Jorge es de Mediaset... Entonces, lo que dice Mediaset tiene que hacerlo Jorge. Pero yo creo que Jorge, para mí, es el mejor presentador que ha dado la historia de la televisión. Con sus cosas, pero como las tengo yo, tú o cualquiera. Yo estoy muy contenta; hijo, que la gente sea feliz", explicó a El Plural refiriéndose a Jorge Javier Vázquez y su estado anímico tras la cancelación de Cuentos Chinos.

En ese momento también aludió al período en el trabajaban en Sálvame y los comentarios que aún reciben: "A mí lo que me consuela es ir por la calle y que me digan que nos echan de menos. Eso me gusta".

En cuanto a su nueva etapa profesional, el 10 de noviembre Netflix estrenará los tres primeros capítulos de ¡Sálvese quien pueda!, el docu reality que sigue a los ocho colaboradores de Sálvame en Miami mientras buscan un nuevo empleo.