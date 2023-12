Fran Rivera se rompe al hablar de Isabel Pantoja: "Yo he llorado mucho, esa mujer ha hecho mucho daño"

Fran Rivera nunca ha dudado en compartir el sufrimiento por el que ha pasado debido a su complicada relación con Isabel Pantoja, viuda de su padre Paquirri. Así lo ha dejado ver en el último programa de ¡De viernes!, donde ha compartido en una entrevista el profundo dolor que siente por las acciones de la última mujer de su padre.

Según Fran, Isabel Pantoja les ha causado mucho daño al no permitirles acceder a objetos personales de su padre, especialmente aquellos relacionados con el toreo, una afición compartida con su progenitor. Así, menciona que ha sido muy difícil aceptar que nunca tendría las pertenencias de su padre debido a la negativa de Pantoja.

"Es tanto el daño que esa mujer nos ha hecho… Ha tenido muchas oportunidades para darnos cosas sin valor económico, solo sentimental, muchas personas que han estado cerca de ella le han pedido que nos dé las cosas de mi padre y ella lo que contestaba es que las cosas no se iban a mover de Cantora", ha explicado.

Y es que, a pesar de que lleva décadas de conflicto con Pantoja por la herencia de su padre, el torero no puede evitar derrumbarse cada vez que rememora los duros momentos que le ha hecho vivir la artista: "Yo he llorado mucho, esa mujer me ha hecho mucho daño".

"Durante mucho tiempo de mi vida, el no tener nada de mi padre me estrujaba el corazón. Además cuando yo empezaba a torear, el haber tenido algo suyo hubiera sido muy importante para mí", ha confesado Fran Rivera entre lágrimas.

No obstante, el torero destaca que, a pesar del dolor que siente, no llevará a su hermano, Kiko Rivera, ante un juez por las cosas de su padre, algo que tampoco hizo con sus tíos y abuelos: "No le voy a pedir a mi hermano que declare ante un juez por las cosas de mi padre, no lo hice con mis tíos y mis abuelos y menos lo voy a hacer con mi hermano".

Al enterarse de las declaraciones de Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, en las que menciona que Fran habla desde el rencor, él reconoce que ella "tiene razón", pero subraya que más que desde el rencor, habla desde el "dolor más inhumano": "Es inhumano lo que esa mujer hizo conmigo y con mi hermano cuando yo tenía diez años y él seis"

"Era la sensación de cómo nos trataba, tú notas cuando te quieren y cuando no te quieren, la sensación era que cuando mi padre estaba delante era de una manera y cuando él no estaba era de otra, pero lo que vino después fue mucho peor, es que por más vueltas que le doy no entiendo por qué no nos dio lo que mi padre dejó por escrito que era para nosotros", ha sostenido.