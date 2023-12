Kiko Rivera reacciona a las declaraciones de Fran Rivera: "Han pasado cosas que no son tan bonitas"

Tras la entrevista de Fran Rivera en ¡De viernes! en las que atacó directamente a Isabel Pantoja y criticó la relación que tuvo con su padre, Kiko Rivera ha reaparecido ante los medios y ha reaccionado a las palabras de su hermano, aunque no le ha querido dar mucha importancia.

El torero aseguró en el programa de Telecinco que la tonadillera, a la que no pudo ni nombrar, "no es buena gente" y que no le gustaría "estar en su pellejo el día que se muera". Con respecto a sus hermanos Julián Contreras y Kiko Rivera expresó que, después de haber hecho "borrón y cuenta nueva" tantas veces, ya no tenía ganas de seguir luchando por esa relación.

El DJ apareció en el estreno de la serie Rewind Hispano 2023 y ante las cámaras de Europa Press aseguró que este año ha sido "muy bonito" y "laboralmente perfecto", pero en el que "han pasado cosas que no son tan bonitas", haciendo referencia a la polémica surgida a partir de las declaraciones de Fran Rivera en su entrevista.

Con respecto a sus planes para estas fiestas, Kiko Rivera comentó que las pasará "en familia", con su mujer y sus hijos. A pesar de no ser un gran amante de la navidad, desveló que, al tener niños pequeños, "hay que vivirlo de otra manera".

Lo que el DJ tiene claro es su deseo para el próximo año. "Salud, este año de verdad, la gente lo pide por quedar bien, pero yo lo voy a pedir de verdad. Primero salud y luego que venga lo que venga", declaró Kiko Rivera.