El gran temor de Fayna Bethencourt ante la huida de Carlos 'El Yoyas': "Cada día estoy menos protegida"

Ha pasado más de un año desde que Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', está huido de la justicia. El exconcursante de Gran Hermano cuenta con una condena por siete delitos de maltrato continuado hacia su exmujer, Fayna Bethencourt. La también exconcursante de este reality de Telecinco se ha sincerado en Fiesta de cómo está viviendo toda esta situación.

"Estoy algo sorprendida, porque a mí se me dijo en su día que se tardarían un par de meses en encontrarlo y ha pasado un año", ha manifestado Fayna, que ha resumido en tres calificativos cómo se encuentra actualmente: "Estoy entre la sorpresa, la indignación y la persistencia".

Para Fayna, el hecho de que su maltratador siga en busca y captura no le ha permitido seguir adelante. "Toda esta historia es como una página que no acabas de pasar, está ahí pendiente, no se ha resuelto, y cuando las cosas no se resuelven no acabas de tirar para delante del todo", ha asegurado.

Tras la sentencia y la condena, llegó la "sorpresa" de la huida de la justicia. En este sentido, la exconcursante asegura que tiene una idea de dónde puede estar. "No permaneces oculto durante un año si no estás protegido y hay gente alrededor de ti que te lo pone fácil", ha dicho.

"Las fuerzas policiales harán su trabajo, pero no acaban de dar con él por lo que se ve", ha añadido Fayna, que no ha querido hacer pública más información "para no facilitarle el seguir oculto".

Esta situación ha terminado por agotar a Fayna Bethencourt, que teme que su expareja pueda salirse con la suya. "Yo a día de hoy soy consciente de que esta persona está oculta y es poco probable que en un espacio breve de tiempo se acerque a mí, pero a mí lo que me da miedo es que se está dilatando en el tiempo", ha lamentado.

"Me inquieta el hecho de que, cuando él se dio a la fuga, me dijeran que no iban a tardar en encontrarlo, y ha pasado un año, y luego pasen dos, pasen tres... Entre más tiempo pase, esta persona más cómoda se va a sentir, y llegará un momento que incluso pueda prescribir esa pena, y entonces podrá presentarse en mi casa, llamar a la puerta como un hombre libre, y no creo que sea para decirme nada agradable", ha declarado.

Según ha comentado, "cada día que pasa es una victoria para él. En una de sus últimas intervenciones públicas se burlaba directamente de la Policía diciendo que no le van a encontrar. Está muy cómodo".

Respecto a las entrevistas o declaraciones que ha dado en este tiempo en que permanece escapado, Fayna ha valorado que se trata de una situación "surrealista": "Creo que no hay precedente en el que haya un huido de la justicia condenado por violencia de género y que se le ceda un medio de comunicación para que él clame su inocencia. No se trata de su palabra contra la mía, aquí la ley ha hablado y hay unas pruebas, una condena. Esta persona es culpable. Y encima hay ciertos periodistas que le dan esa libertad de seguir machacándome psicológicamente a través de los medios, es brutal", ha concluido.