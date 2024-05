La familia de un preso que comparte celda con Daniel Sancho revela los privilegios del español: "Tiene un menú especial"

El juicio contra Daniel Sancho ha finalizado y, en su último alegato, el español ha pedido perdón a los familiares de Edwin Arrieta, aunque ha insistido en que la muerte del médico colombiano fue un accidente fruto de una pelea.

Así, este viernes, En boca de todos ha mostrado las declaraciones de una familiar de uno de los presos que comparte celda con Daniel Sancho, quien ha señalado que el chef cuenta con privilegios que el resto de internos no pueden disfrutar.

Tal como ha explicado la mujer, Daniel Sancho no tiene un límite de agua para ducharse, así como tampoco bebe agua que no esté debidamente embotellada. En lo que respecta a sus tareas en prisión, el español "no cuenta con ningún trabajo", por lo que dispone de bastante tiempo libre.

Asimismo, la mujer ha apuntado que Daniel Sancho no come la comida preparada en la prisión, sino que cuenta con un "menú especial" y, además, suele comer tres huevos fritos. En cuando a sus compañeros, todos destacan que es una persona "muy agradable", pero no ha hablado con nadie acerca de Edwin Arrieta.

Finalmente, la mujer ha apuntado que Daniel Sancho "puede ir a la enfermería las veces que quiera y está aprendiendo tailandés". Además, la embajada española le visita con frecuencia, una manera de actuar que no estarían siguiendo con otros internos españoles en Koh Samui.