La expulsada de 'GH Dúo' se va con un 61% de los votos y recibe una visita inesperada: "Yo quería que viniera mi novio"

Nuevamente, Gran Hermano supera el millón de votos de cara a la expulsión. Esta semana, Asraf Beno, Ana María Aldón y Mayka se jugaban su continuidad en la casa de GH Dúo. "Hemos recibido 1.144.200 votos", aseguraba Marta Flich.

El primero en conocer que se salvaba de la expulsión gracias al público era el marido de Isa Pantoja. "¡Gracias por apoyarme!", exclamaba el modelo, que no esperaba ser salvado ante dos fuertes rivales.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... "¡Ana María!", anunció la presentadora. "Estoy muy bien, a pesar de que se me haya dicho fría y calculadora", respondía la diseñadora. "Tengo motivos para serlo, porque llevo muchos palos a las espaldas", añadió.

Cuando quieres que te de like el que te gusta, y solo te da like alguien random#GHDúoGala6 pic.twitter.com/pWXal8cwDt — Gran Hermano (@ghoficial) February 15, 2024

Flich le pidió a la expulsada que pidiera un deseo. "Quiero volver a la casa", pedía Aldón con los ojos cerrados, aun sabiendo que no era posible. "Si eso no puede ser, pues que me recoja mi novio", corrigió su deseo.

Lo que no esperaba era que por la puerta entrase su exrepresentante y excompañero de la edición, Marc Florensa. "Yo quería que viniera mi novio", se quejó Aldón."No me gusta lo que he visto desde fuera, ni el comportamiento de tu hija", le recriminó Marc a la sanluqueña.

"Gema Aldón no quiere que Marc le siga representando", le confirmó Marta a Ana María. La respuesta fue clara y directa: "Ya sabía yo algo, porque me hablaba de cosas y no la voy a delatar. Entiendo que haya roto la relación, como yo también hice en su día".