Gema Aldón, sobre la fecha de boda que ha propuesto su madre, Ana María Aldón: "Parece una chiquilla enamorada"

Ana María Aldón recibió la mejor visita que podía esperar en GH Dúo durante el debate del martes con motivo de San Valentín. La diseñadora se reencontró con Eladio, su pareja, y le propuso una fecha para su boda: "Me quiero casar el 15 de abril".

La sanluqueña estuvo comentando la propuesta entre sus compañeros. "¿De este año?", preguntaba exaltado Keroseno. "Más vale que salgas de aquí preparada", bromeaba.

Además, Aldón le confesó a su compañera que no le importaba el lugar: "Donde quiera él". Manuel también se unió a la conversación, alegrándose por la felicidad de la diseñadora. "En tus relaciones te has sentido en segundo lugar", le confirmaba el gaditano.

"Ahora me siento deseada, siento que tengo la oportunidad de ser feliz y la voy a aprovechar", explicaba ella emocionada. "No me resta nadie, no soy menos que nadie. Él no solo dice las cosas, las hace", añadió.

En plató, su hija, Gema Aldón, sonreía: "Me emociono mucho con el amor tan bonito que tienen los dos, son dos agapornis". Además, explicó que le parecía bien la boda. "Que se casen cuando quiera, ella ha estado muchos años sintiéndose inferior", señaló. "Parece una chiquilla enamorada".