El exmarido y defensor de Karina en 'GH VIP' desvela la táctica de algunos concursantes para deshacerse de la cantante

Desde el primer momento en que pisó la casa de Gran Hermano VIP, Karina se ha convertido en la favorita de muchos telespectadores del reality. A pesar de haber protagonizado ya divertidos memes, como el de su curioso método de camuflaje, la cantante no se ha librado, sin embargo, de estar entre los cuatro primeros nominados a abandonar la casa.

"Doy un punto a Karina, porque creo que nadie la va a votar", valoraba Laura Bozzo, la primera concursante en nominar. Luitingo, por su parte, justificaba sus dos puntos para la cantante "porque me ha dicho muy triste que tiene muchas ganas de irse". Ese ha sido el argumento que han dado otros tantos compañeros en el reality, motivo por el que la presentadora, Marta Flich, preguntase a Karina si realmente era verdad.

"No he pedido que me nominen. Me nominan porque me ven que no tengo la agilidad para hacer las cosas o de colaborar. Aquí me siento disminuida. Ellos dicen que me van a votar y yo les doy las gracias, pero yo no lo he pedido", aclaró Karina.

En este punto, el actor Carlos Díaz, exmarido de Karina y su defensor en el plató de GH VIP, ha compartido con la audiencia del programa sus sospechas en torno a la estrategia que están siguiendo algunos de los concursantes del reality para deshacerse de quien fuera representante española en Eurovisión.

"No lo veo claro. Me extraña mucho que la otra noche dijera que estuviera ahí para ayudar a su nieta, estaba entusiasmada. Y me extraña que hoy esté tan cansada que quiera irse", comenzó exponiendo el defensor de Karina.

"Yo no creo que diga que quiera irse, otra cosa es estar cansada, pero eso no es que se quiera ir. Me suena un poco raro, como a estrategia para ir eliminando", ha asegurado Díaz.

"O a lo mejor es que en las redes lo está petando Karina...", agregó después, en referencia al cariño que la cantante está recibiendo entre los espectadores y en las redes sociales.