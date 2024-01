Estos son los 'tentadores VIP' de 'La isla de las tentaciones 7': "Me conocen por la pizza pepperoni"

Como en cada edición, las sorpresas de La isla de las tentaciones son una obligación. Y en la séptima, no iba a ser menos. Después de que las chicas y chicos eligieran sus primeras citas con los tentadores, Sandra Barneda dio la bienvenida a los dos tentadores VIP.

Valeria y Nápoli llegaron juntos a la playa, donde se reunieron con la presentadora. Las chicas se rieron al ver al italiano: "¡Si es Nápoli!". Barneda les dio la bienvenida y dejó que ellos mismos se presentaran.

"Fui tentadora y me fui sola porque no supieron valorar a esta pedazo de tentación", explicó Valeria, que participó en la quinta edición del programa y donde dio mucho juego tras tentar a Mario.

Por su parte, el italiano sacó la personalidad que ya mostró en la anterior edición de La isla, donde atrapó a Naomi Asensi: "Me conocen por la pizza pepperoni". Además, explicó que había vuelto a ir para mostrar su "lado cariñoso y sensible".

Los chicos y chicas se mostraron contentos con las nuevas incorporaciones, menos Ruth que no confiaba en el italiano: "Tengo una imagen suya que no me gusta". David también criticó a Nápoli: "Esperemos que no se meta en la ducha con otra".