Estos son los 18 aspirantes de 'Operación Triunfo 2023' y hay uno del mismo pueblo de Rosa López, una ucraniana, de Santo Tomé...

La nueva edición de Operación Triunfo se estrenará el próximo lunes 20 de noviembre a las 22.00 horas, convirtiéndose en el primer contenido diario en directo que debuta en Prime Video en España, pues se podrá ver en esa plataforma de Amazon.

Este mismo jueves estaban ya disponibles en Prime Video los dos capítulos llamados OT el Casting Final, gracias a los cuales se han sabido quienes son los 18 aspirantes que competirán en la primera gala, donde dos serán eliminados, quedando así los 16 concursantes que entrarán a la Academia de OT 2023.

El talent show, que otorga al ganador un premio en metálico de 100.000 euros y además de emitirse en España estará también disponible a la carta en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime.

Ahora se han conocido los perfiles de los 18 aspirantes, alguno de los cuales tiene una historia curiosa, como su participación en otros concursos televisivos o compartir pueblo de origen con la primera ganadora de OT, Rosa López.

Aquí tenéis los primeros 5 minutos del primer episodio del CASTING FINAL 🤩 Quedan HORAS para que podáis descubrirlo TODO en @PrimeVideoES 💙👉🏻 https://t.co/QslZPBvkkZ ✨ #OT2023 pic.twitter.com/O2KMz89RcA — Operación Triunfo (@OT_Oficial) November 15, 2023

Denna

Se llama Almudena, pero esta joven de 22 años, de Granada, prefiere que la llamen Denna. Es estudiante de arte dramático y cantante profesional. Vive en Málaga, donde ha cursado el doble grado de Arte Dramático y Artes Escénicas.

Edu Isaña

25 años, de Tenerife, cantante y actor de musicales en las islas, es la tercera vez que se presenta a OT, por lo que llegó a pensar que no sirve para OT, pero ya es candidato.

Paul Thin

Es del mismo pueblo de Rosa López, Arbillas (Granada) y sigue Operación Triunfo desde que era un niño. "Llevo toda la vida escuchando hablar de Operación Triunfo, además de viéndolo, porque soy del pueblo de la primera ganadora", afirmaba.

Omar

También tiene 26 años y proviene de Guadalajara. Es técnico en emergencias sanitarias, aunque está opositando para bombero. "Creo que aportaría un poquito de alegría, porque me considero una persona bastante dicharachera", decía sobre sus ventajas como concursante al entrar en la Academia.

Bea

Tiene 19 años, es de Madrid. Es maestra de educación primaria y da clases a niños pequeños de iniciación a la música y el piano.

Juanjo Bona

Tiene 19 años y es de Magallón, un pueblo de Zaragoza. Estudia ingeniería naval, aunque aclara: "Yo no concibo estudiar si no me paso el día cantando. Me sigo formando en música, sigo haciendo mis conciertos". Participó en el programa de Aragón TV Jotalent, cantando jota.

Salma

Tiene 20 años y es de un pueblo de Málaga, donde se dedica a la música en directo en chiringuitos y bares. "Quiero empezar a sacar mi música y apostar más por lo que soy yo y menos por las versiones", avanzaba.

Martin Urrutia

Uno de los más jóvenes, tiene solo 18 años. Es de Bilbao, amante de las artes. "Llevo tres años pensando en poder venir al casting de 'OT'", decía, pero era menor y eso se lo impedía.

Lucas

Tiene 22 años y es de Uruguay, aunque está afincado en Barcelona), trabaja en una barnería. "Mi verdadera pasión, lo que amo en la vida, es cantar, ser cantante", aseguraba.

Naiara

Es la mayor de la edición a sus 26 años. Es de Zaragoza, se dedica a la música y a las orquestas desde que tenía 17 años y aclaraba esto: "La discreción no es lo mío".

Álvaro Mayo

Tiene 21 años, es de Sevilla y su ocupación principal es la de estudiante de sonido, además de cantar en una orquesta. "He intentado improvisar como he podido y salir del paso", decía el artista, que tuvo un traspiés por los nervios y que sin embargo, consiguió una plaza.

Cris

Cristian, de 24 años y procedente de Tenerife, es parte de una compañía de teatro musical y consiguió su pase cantando Prometo, de Pablo Alborán.

Ruslana

A sus 18 años, proviene de Ucrania, aunque lleva "un largo tiempo en España", y quiere cumplir su sueño de ser cantante. Primero residió en Canarias, desde donde se mudó a Madrid hace dos años para perseguir su sueño de ser cantante, mientras cursa Bachillerato.

Lina de Sol

20 años, de Pontevedra. "Estoy estudiando Publicidad y Relaciones Públicas, pero mi pasión es la música", se presentaba. "No sé qué pasara, pero estoy segura de dos cosas. Primero, creo que me va a ir bien, pase lo que pase, con la música. Y segundo, que ha sido maravillosa esta experiencia, que soy muy afortunada de estar entre esos treinta y uno", decía sobre entrar o no en la Academia.

Suzete

Tiene 22 años y es de Santo Tomé y Príncipe, criada en Portugal y residente en Tenerife. No había podido hacer el casting antes por no tener la documentación correspondiente.

Chiara

Esta joven de 19 años, de Barcelona, cursa estudios en la Escuela Superior de Música. Dice que su pilar es su madre. "La voz estaba regular, pero igualmente, todo el mundo es tan bueno que cada persona tenía algo especial", decía sobre su última actuación antes de ser elegida.

Álex Márquez

Con 24 años, viene de Córdoba y es productor, músico, cantante y compositor a pesar de su juventud. "Llegar hasta aquí ha sido muy importante para mí porque tuve una semana antes del casting una crisis existencia enorme, de querer dejarlo todo", dijo el joven.

Violeta Ódar

22 años, de Motril, Granada, estudiante de Comunicación, Periodismo, Publicidad y Audiovisuales, fue una de las finalistas del casting de OT 2020.