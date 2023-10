'Espejo Público' pone a prueba a Susanna Griso y sus colaboradores: ¿qué límites cruzarían por 100.00 euros?

La propuesta que recibió la futbolista Alisha Lehmann ha dejado boquiabiertos a los colaboradores de Espejo Público. La mujer, considerada la deportista más sexy, recibió un mensaje en el que le ofrecían 100.000 dólares por mantener relaciones sexuales con ella. Una proposición que también recibió su guardaespaldas.

Con este caso sobre la mesa, Miquel Valls ha puesto a prueba a Susanna Griso y sus colaboradores: ¿Qué harían por 100.000 euros? ¿Qué límites cruzarían? Así, Ana Iris Simón ha sido la primera en enfrentarse a las temidas propuestas y, tras escucharlas, ha apuntado que solo aceptaría que su pareja se acostase con otra persona: "Al final, eso no depende de mí y mi pareja no es mía".

Por su parte, Gonzalo Miró ha destacado que ha recibido alguna que otra propuesta indecente, pero ninguna ha logrado que se replantee sus principios. Sin embargo, el periodista ha admitido que por diez millones de euros sí pegaría una paliza a un familiar.

Además, los colaboradores han aclarado que, dada su buena situación económica, no se plantean aceptar ninguna de las propuestas, pero entienden que pueda haber gente con necesidades que sean capaces de hacer cualquier cosa por salir adelante.

Aprovechando este tema, el matinal ha contactado en directo con Mari Cielo Pajares, quien ha contado que ha recibido una gran cantidad de propuestas indecentes: "Un hombre se puso en contacto conmigo para que le hiciera un baile por 10.000 euros. Cuando le dije que no, intentó disimular diciendo que era un regalo para su novia, que era una gran fan mía. Entonces, le dije que conocía a unas bailarinas fantásticas que podían actuar para su pareja".

Asimismo, la actriz ha explicado que, en las discotecas, hay hombres que se dedican a señalar a algunas mujeres con un láser para que otros se dirijan a ellas y les ofrezcan cada vez más dinero hasta que claudiquen. Mari Cielo ha explicado que vivió junto a su madre esta situación y que, aunque la mujer no sabía lo que significaba que la estuviesen apuntando con la luz, ella sí lo sabía: "El camarero los disuadió diciendo que esa mujer tenía muy mal carácter".

Finalmente, Susanna Griso ha contado que ella misma recibió una propuesta de una gran cantidad de dinero a cambio de una exclusiva. Sin embargo, pese a que la oferta era muy atractiva y la revista le daba la opción de destinarlo a una ONG, la presentadora decidió declinarla: "Yo nunca he querido vender nada de mi familia y de mi persona y no quería abrir esa puerta. Me mantuve muy firme, pero me hizo dudar pensar que ese dinero podía beneficiar a mucha gente".