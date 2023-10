Carmen Lomana habla sobre el robo en su casa: "Estamos muy expuestos, saben nuestra vida y nuestros horarios"

El pasado domingo, Carmen Lomana se encontraba en su casa preparándose para acudir a su puesto de trabajo en La Roca (La Sexta) cuando, de pronto, dos encapuchados entraron en la vivienda dispuestos a robar todo lo que pudieran.

Así, este lunes, la empresaria ha decidido atender a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta de su casa: "Me estaba preparando y oí unos ruidos, pero pensaba que eran del piso de arriba". Además, Lomana ha explicado que también llegó a pensar que sus sobrinos estaban en su casa, cosa que era imposible.

"Tengo que decir a los ladrones que gracias porque no me habéis hecho nada. Pero también os digo que os va a resultado muy difícil encontrar algo porque ahora en las casas no tenemos dinero ni joyas", ha agregado Carmen Lomana.

Asimismo, la empresaria ha explicado que esta es una situación que "le trauma a cualquiera". Respecto a que los ladronas hubieran estado vigilándola, Lomana ha apuntado: "Nosotros estamos muy expuestos, saben nuestra vida y nuestros horarios".

"Llevaban chándal buenos, no te creas que iban hechos una porquería. Yo no sabía si estaban escondidos en algún sitio. Fueron momentos de auténtico terror. Cogí un palo y el cuchillo más grande que tenía en la cocina", ha sentenciado la empresaria.

Sin embargo, desde el plató del matinal de Antena 3, Pilar Vidal ha puesto en entredicho la versión de Lomana: "A veces me hace dudar... es muy casual. Quiero pensar que no. En Sevilla ha habido una oleada. Solo te ha faltado estar con el ministro del Interior".

Por su parte, la empresaria se ha defendido alegando que esta era la primera vez que comparecía ante los medios para hablar acerca del robo en su casa, pues se negó a contar nada en La Roca, pese a la petición de Juan del Val. Asimismo, Lomana ha apuntado que no es la primera vez que Pilar Vidal la critica a sus espaldas: "Mi representante la escuchó hablar con otra persona sobre mí y decir: 'Esta quiere que seamos amigas, pero yo no'".