Isa Pantoja aclara qué pasó con su despedida de soltera: "Si descubro quién es el 'topo' le quitaré de la lista de invitados a mi boda"

El próximo viernes 13 de octubre, Isa Pantoja contraerá matrimonio con su pareja, Asraf Beno, en una ceremonia repleta de ausencias, pues ni siquiera la madre ni el hermano de la novia asistirán al enlace. Tampoco acudirán sus tíos y, de sus primos, solo Anabel Pantoja acompañará a la joven en uno de los días más importantes de su vida.

Así, el pasado jueves, la periodista Giovanna González aseguró que Isa Pantoja no tendría una despedida de soltera porque, tras enterarse de que el evento iba a ser grabado como parte de una exclusiva, su prima Anabel habría pedido una cantidad de dinero a cambio de asistir.

En ese momento, Anabel decidió llamar en directo a Vamos a ver para desmentir completamente la información de González. Además, este viernes, el matinal de Telecinco ha conectado en directo con Isa Pantoja para conocer su versión de los hechos.

"Yo, desde un principio, dije que no quería una despedida y no estaba en mi planteamiento hacerla. Mis amigas hicieron un grupo para esa despedida de soltera que es sorpresa y lo plantean para el día 30, pero se cae porque no todo el mundo puede venir ese día, incluida yo, que no podía ir a Madrid ese fin de semana", ha comentado la joven.

"Ayer yo me enteré de la despedida del día 30 porque Adriana Dorronsoro me lo preguntó", ha apuntado Isa que, además, ha destacado que los encargados de la exclusiva de su boda le ofrecieron grabar una despedida de soltera, pero, finalmente, este proyecto no salió adelante: "Si los de la productora se pusieron en contacto con Anabel para hablar algo de la despedida es algo de lo que yo no tengo ni idea".

Al enterarse de la polémica, Isa preguntó quién estaba en el grupo de la organización de su despedida de soltera sorpresa, a lo que Anabel respondió que la productora la había llamado para "grabarle una serie de tomas de cómo se arreglaba ella para el día 13". "Ya no me preocupa lo de Anabel porque es mentira".

En cuanto al 'topo' que intenta contaminar la relación entre Isa y Anabel, la joven ha explicado: "Yo pienso que la información de que Anabel pidió caché es mentira, pero hay una cosa que es mentira. Anabel no habla en el grupo, sino que habla con una amiga mía porque en ese grupo hay gente que ella no conoce. La información de que ella no habla, no interactúa o no tenía interés, a percepción de esa persona que está en ese grupo, es verdad".

"Tengo la lista del grupo, voy a saber quién es la persona que está diciendo todo esto. No creo que sea para malmeter con Anabel porque con ella no hay ningún problema. Pienso que hay una intención de llamar la atención y yo quiero que mi boda, dentro de lo que cabe, sea tranquila, que la gente esté allí para disfrutar, pasarlo bien y que no estén inventando", ha recalcado Isa.

La joven ha advertido: "Si consigo saber quién es esta persona, le sacaré de mi lista de invitados. El círculo se me va cerrando. Me duele porque son amigas íntimas mías que iban a hacerme una fiesta sorpresa. Me he dado cuenta de que en estos grupos, como pasó con el de Íñigo Onieva, hay un 'topillo' siempre".

Finalmente, Kike Calleja ha leído un mensaje que había recibido de parte de Anabel Pantoja: "Dice que jamás se beneficiaría de tu boda, que tampoco quiere enturbiar ese momento tan bonito para ti y que si se negó a hacer esa grabación es porque no quería cobrar ni trabajar en tu boda".