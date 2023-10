Las vejaciones a las empleadas del hogar suelen ser uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las personas que se dedican a este sector profesional. Este lunes, Espejo Público ha podido hablar con varias empleadas domésticas que han denunciado insultos, acoso e, incluso, amenazas de muerte.

Una de ellas es Sonia, que se trasladó de Honduras a España en busca de un empleo digno. Sin embargo, al optar al citado puesto de trabajo, los empleadores le preguntaron si era negra o gorda, pues la señora de la casa era racista y gordofóbica: "Me prohibía hablar por teléfono con mi familia, con mi mamá, sobre todo".

Por otra parte, Meri trabajaba para una persona que tenía problemas con el alcohol y que, durante una discusión, la amenazó con tirarla por la ventana.

De la misma manera, el matinal ha contactado con María, quien ha preferido no mostrar su rostro ante la cámara, que ha relatado su infierno: "El señor se metió en mi cama y me dijo que le enseñara a besar porque hacía mucho tiempo que no besaba ni tocaba a una mujer".

Ante la negativa de la empleada, el hombre empezó a quejarse a sus hijos de que María no hacía bien su trabajo: "La hermana de él defiende los derechos de la mujer, pero a mí no me defendió. A mí me dejaron en la calle de un día para otro sin importarles la situación".

Finalmente, el matinal ha contado en su plató con Arancha de Benito, dueña de una empresa de empleadas domésticas. La mujer ha destacado que ha recibido varias quejas de este tipo y, por ello, han apartado a este tipo de clientes. Asimismo, ha apuntado que muchos jefes se aprovechan de la necesidad de trabajar que tienen las personas sin papeles.