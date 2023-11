Jorge Fernández ha visitado Y ahora Sonsoles para ser entrevistado por Sonsoles Ónega sobre su larga trayectoria profesional. Sin embargo, el encuentro se ha vuelto una conversación entre colegas de profesión, con momentos emotivos, pullas y bromas.

"Lo primero de todo, felicidades por tu cumple", le ha expresado el presentador de La ruleta de la suerte a la presentadora. Los "vecinos de platós" han mostrado desde el principio la confianza entre ambos.

En pleno repaso de la carrera de Fernández, Sonsoles ha sacado el momento en el que compartían franja horaria: él con el concurso y ella en Ya es mediodía. "Tú has sido mi pesadilla cuando estaba en Telecinco, porque competíamos", le ha reprochado.

En clave de humor, el presentador de Antena 3 le ha echado en cara: "Cuando estrenaste el programa en Telecinco, yo os puse un tuit de bienvenida, pero nadie me contestó".

El invitado le ha preguntado entonces cómo se encuentra trabajando en Antena 3. "Muy bien. Da gusto trabajar aquí. Hay buen rollo, disposición de medios, estrategia...", le ha contestado Ónega. "Es que tenemos pasta", ha bromeado Fernández.

El bonito momento con un operador de cámara

Después de "los formalismos", Jorge Fernández ha expresado que está "bastante enfadado" con ella. "Ese cámara, Juan Fran, era mi cámara en La ruleta durante muchísimos años, y es especial por el aspecto humano que tiene", ha apuntado el invitado.

Ambos presentadores han elogiado al cámara, al cual Fernández echa mucho de menos porque "cuida" a todo el equipo. "Espero recuperarlo algún día", ha dicho Jorge mientras el operador se emocionaba.

Por su parte, Sonsoles Ónega también ha sacado algunos datos del pasado, como cuando su compañero invitó a Isabel Pantoja a que concursara en La ruleta de la suerte.

Las complicaciones de salud de Jorge Fernández

El Míster España también ha abordado los problemas de salud que ha tenido que afrontar: "He tenido dos cosas: el síndrome de Lyme por la picadura de una garrapata por que estuve dos años hasta que me lo diagnosticaran".

"A partir de ahí me dieron unos índices de mercurios brutales", ha contado el presentador, explicando que fue por comer "como loco" atún durante años. "Desestabiliza las hormonas, y eso te afecta directamente al metabolismo", ha explicado.

Después de dos años, pudo volver a la normalidad. Por esta misma línea, el invitado de Y ahora Sonsoles ha querido ensalzar la medicina alternativa, sin desprestigiar ni quitarle el mérito de la tradicional, la cual "te cura".

El presentador de La ruleta de la suerte ha explicado por qué no acepta la sección que le ofrece Y ahora Sonsoles: "Hay que aprender a que decir que no". Y es que el comunicador ha explicado que no puede aceptar más trabajo para no padecer estrés.