El entorno del hermano de Koldo, imputado en el caso: "Es una persona con gustos exquisitos, está obsesionado con el dinero"

El caso Koldo sigue generando una gran expectación en nuestro país. Este martes, La mirada crítica ha hablado, en exclusiva, con el entorno cercano de Joseba, hermano de Koldo que, además, está imputado en el caso.

La Fiscalía ha situado a Joseba García Izaguirre como una de las piezas clave en la trama liderada por su hermano, Koldo. Según ha señalado la querella, el asesor de José Luis Ábalos colocó a su familiar en un órgano vinculado al Ministerio de Transportes en el año 2019 y, después, lo usó para camuflar, supuestamente, las comisiones millonarias.

Así, entre 2020 y 2022, Joseba habría ingresado en sus cuentas 267.775 euros y ayudó a "ocultar la titularidad real sobre algunos inmuebles". Según esta persona cercana a Joseba, este habría realizado movimientos sospechosos: "Yo le he visto aparecer en el coche del Zamora ese, y no deja el coche lejos, no. Lo deja ahí, para que lo veas".

"Es una persona con muchas ganas de destacar. A mí me dijo una vez que tenía una empresa y que ganaba mucho dinero al mes. Me dijo que ganaba entre 20.000 y 30.000 euros al mes y, claro, no te cuadra porque dices: 'pero si este era vigilante'", ha agregado el testigo.

"Me explicó que se dedicaba a los negocios. Delante de mí sí dijo alguna vez que tenía conocidos en las altas esferas. Sé que es una persona con gustos exquisitos, siempre con buenos puros, buenos vehículos, buenas motos... con un tren de vida bastante holgado. Está obsesionado con el dinero", ha sentenciado el entorno de Joseba.