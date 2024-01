La emotiva historia de la mentira de un hijo a su madre fallecida en torno al premio Iris a 'Amar es para siempre': "Se sintió en paz"

Convertida en una de las series más icónicas de la televisión, Amar es para siempre encara sus últimos capítulos tras once años en Antena 3 y más de 2.700 episodios emitidos. La ficción más longeva de la TV cerrará una trayectoria de éxito siendo una de las producciones más sólidas de la televisión en España.

La larga trayectoria de la serie y la familiaridad de sus personajes hace que cada día más de un millón de espectadores sigan la serie, incorporando a sus vidas las tramas, amores y desventuras de sus personajes.

Precisamente por eso la serie recibió este martes el Premio Iris de la Prensa Especializada 2023. "Por ser una ficción que ha marcado a varias generaciones y ha retratado la sociedad de nuestro país, acompañando a un sector de la sociedad para el que la televisión ejerce un verdadero servicio público".

Durante la entrega del premio en la gala celebrada por la Academia de Televisión en el Gran Teatro Príncipe Pío, uno de los periodistas que entregaba el premio, Sergio Soriano, contó la emotiva historia de un compañero de profesión, otro periodista especializado en televisión, Sergio Espí, tenía con su madre, ya fallecida, y la serie Amar es para siempre.

El propio Espí contaba en sus redes sociales la tierna historia de una mentira piadosa a su madre, Juana Rubio. "Mi madre, en pandemia, veía Amar es para siempre y me llamaba a diario para comentarme sus impresiones. Estaba preocupada por Luisita y Amelia ya que por esa época habían roto", cuenta el periodista sobre esos dos personajes, que más tarde tuvieron su propia serie.

"Yo le mentí, le dije que había hablado con mis contactos en Atresmedia y que, solo por ella, me habían dicho que no se preocuparse, que sus niñas iban a terminar juntas. Ella respondió con un 'Lo sabía " y se sintió en paz. Esa noche murió de Covid", narraba el periodista.

"Fue la última mentira que le dije y no me arrepiento. Es más: mamá, dónde estés, te digo que Manolita (su personaje favorito) terminará feliz. No lo sé, es otra mentira pero merece la pena. Gracias a la ficción por unir a la gente", concluía Espí en su emotivo mensaje.