Emilio habla en 'First Dates' de su pasado como concejal en un ayuntamiento': "Era medio imbécil"

"Los síntomas del desamor son muy claros, y si notas que tienes alguno de ellos, por favor, tómate un extra de amor y ya verás qué pronto te vuelves a enamorar", aconsejó este miércoles Carlos Sobera a los solteros de First Dates.

Una de ellos fue Marta: "Soy una persona ambiciosa, exigente, me cuido y me gusta que me cuiden. También inteligente y atractiva", afirmó en su presentación.

Le contó a Sobera que era funcionaria y trabajaba en el Ministerio de Hacienda: "¡Pero soy de las buenas!", exclamó entre risas al ver la cara de miedo del presentador. "Pero cuando digo donde trabajo, nadie quiere conocerme".

Marta, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Emilio, que comentó que era un hombre de valores tradicionales: "Estoy abierto a discutir ideas que vengan de otras partes y valoro mucho la educación que he recibido".

"Soy comercial y estuve en política, también he trabajado en la radio, en restauración, he tenido una churrería... mi vida ha sido muy intrínseca", admitió el madrileño.

Nada más verse, Emilio le dijo: "Tú y yo nos conocemos. Cuando te he visto la cara me sonabas". Marta explicó que "antes de trabajar donde actualmente trabajo, estuve en un Ayuntamiento como administrativa y él era concejal".

Emilio y Marta, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar y recordar viejos tiempos en la política y en la dinámica del ayuntamiento. "Siempre me dijeron: no hables con ella", le contó Emilio en tono de broma, y añadió: "Yo era medio imbécil en aquella época".

Al final, a los dos se les vio muy cómodos durante la velada y reconocieron que querían tener una segunda cita para conocerse un poco más, aunque el madrileño admitió que estuvo a punto de decir que no quería volver a quedar porque "Marta impone mucho".