Montse deja sin palabras a Antonio, su cita en 'First Dates': "Si hay un ataque zombi, yo te salvo"

"Soy una persona inteligente, culta, muy divertida y en ocasiones, un poco payasa", se definió Montse, una jienense afincada en Barcelona que acudió este lunes a First Dates en busca del amor.

La comensal le contó a Carlos Sobera que le gustaba mucho escribir o leer: "Normalmente, leo libros sobre historia antigua y me apasionan los de la Primera y Segunda Guerra Mundial".

Montse reconoció que en el amor no le había ido muy bien: "Casi siempre he estado con hombres más jóvenes que yo, pero ya he pasado esa etapa, quiero una persona de mi edad o un poquito más".

Montse, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Antonio, que admitió nada más llegar que "siempre he estado falto de cariño. En mi familia no nos lo hemos demostrado con abrazos y besos, pero yo sí que lo soy".

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor. Ahí fue donde Montse logró dejar sin palabras al barcelonés, cuando le habló de sus aficiones.

Antonio y Montse, en 'First Dates'. MEDIASET

"Me gustan mucho los temas de historia y soy una friki de los zombis y sus películas. Si hay un ataque, vente conmigo que yo te salvo", le dijo la comensal a su pareja de la noche.

"Si ahora hubiera un ataque zombi donde no me metería sería en un supermercado, en un parking, en el lavabo de un cine… huiría de todo eso, saldría corriendo", explicó Montse.

Al final, el que no quiso salir corriendo fue Antonio, ya que sí que quiso tener una segunda cita con la jienense: "Me ha gustado y hemos tenido una conversación amena".

Ella, por su parte, coincidió con él: "Me ha parecido una persona muy educada, que para mí eso es muy importante. Hemos tenido una conversación fluida y podemos encontrar más cosas en común".