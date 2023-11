Juanjo: "He venido a 'First Dates' buscando a una loba para liarnos a bocados"

"Yo soy extra súper expresivo y súper extra emotivo, porque guardarse cosas dentro es una tontería, hay que disfrutar de la vida", afirmó Juanjo en su presentación en First Dates este martes.

Carlos Sobera fue el encargado de recibirle a las puertas del restaurante de Cuatro, y, ya en la barra, le preguntó que en qué momento vital se encontraba.

El comensal le respondió que, a sus 52 años y tras poner fin a una larga relación de pareja, estaba viviendo una segunda juventud: "No tengo suficiente tiempo libre para hacer todo lo que quiero hacer, necesito más horas", confesó.

"Después de mi jornada laboral, cada día me toca hacer una cosa diferente, ir a bailar salsa y bachata, salir a hacer footing, ir al cine, montar en bici… aprovecho el momento al máximo", añadió el alicantino.

Sobera quiso saber qué tipo de mujer había ido a buscar al programa: "Que le guste hacer ejercicio, que sea muy activa, no me gusta pasar el fin de semana metido en casa y físicamente me atraen las mujeres voluptuosas, con un poquito de trasero y, sobre todo, con una sonrisa súper alegre", respondió Juanjo.

Su cita fue Ángeles, una cocinera de Xátiva que destacó en su presentación que "no paro por casa porque lo que me gusta es estar en la montaña y al aire libre con mi familia y amigas".

Nada más verse, a Juanjo le pareció que Ángeles no encajaba físicamente en su ideal de mujer por ser "demasiado regordita" para su gusto. A ella tampoco le impresionó el físico del soltero: "Si le viera por la calle, no me fijaría nunca en él", admitió.

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor, y el primer tema que trataron fue sus relaciones pasadas: "He tenido tres parejas serias", destacó Ángeles, mientras que él comentó que "yo solo una relación larga, fue de 28 años con la madre de mi hija".

No obstante, ambos no tardaron en intentar dejar el pasado atrás y buscar puntos de unión entre ellos, y encontraron uno, ya que a los dos les gusta mucho el baile, pero en diferentes intensidades.

"Juanjo no para, yo soy mucho más tranquila", confesó con cierto agobio la cocinera. Mientras que Juanjo le aconsejó que "hay que darle un poco más de alegría al cuerpo".

La conversación les llevó al gran momento de la velada, en el que Ángeles fue directa a preguntarle a su cita que era lo que estaba buscando en el programa.

Él, sin titubear y entre risas, le respondió: "He venido aquí a buscar una loba para liarnos los dos a bocados". A la alicantina, esa respuesta no le hizo mucha gracia, ya que le pareció demasiado para una primera cita: "Lo veo lanzado, a mí me gusta ir poco a poco".

En el reservado se tomaron el postre y bailaron a ritmo de Shakira, pero, al final, Juanjo no quiso tener una segunda cita con Ángeles: "Me ha echado para atrás tu enfoque de vida". Ella, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "Es demasiado activo para mí".