Leo, en 'First Dates': "Me gustaría reencarnarme en una abeja porque me encanta copular en muchas flores"

Leo, un hostelero de Albacete, acudió a First Dates dejando muy claras, desde un primer momento, sus intenciones: "Me encanta la compañía femenina en todos los aspectos. La mujer es el mejor invento que Dios ha creado".

Y añadió: "Si me tuviera que reencarnar en un animal, sería en la abeja, sin lugar a dudas, porque me encanta absorber el néctar de las flores. Me encanta copular con muchas flores".

El albaceteño tiró de sutileza, llevando una rosa en la mano, dispuesto a entregársela a su compañera de mesa, "soy un detallista empedernido, no quiero que ninguna mujer se ofenda conmigo", admitió.

Nele y Leo, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Nailia, más conocida como Nele, una masajista de origen ruso afincada en Marbella que, en su presentación, pedía conocer a un hombre extranjero de su edad al que le gustara viajar.

"Me gusta mi trabajo porque me encanta ayudar a las personas a sentirse mejor, tras treinta minutos en mis manos salen como nuevas", le contó a Carlos Sobera. También le confesó al presentador que le gustaba mucho más España que su país natal "por la comida, las personas y la medicina".

A la rusa, en una primera impresión, no le cautivó ni Leo ni su regalo: "Prefiero más rosas, tres como mínimo, una sola no me gusta. Tampoco me gustan las personas con bigote porque me molesta al besarlas, me da como una alergia en los labios", comentó la comensal.

Aunque la cita no empezó con muy buen pie, ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor. La cosa no mejoró, ya que, al intentar adivinar la edad el uno del otro, se vivió un momento tenso.

La masajista acertó a la primera diciendo que el hostelero tenía 64 años, pero él la echó diez años más de los que decía tener Nailia (él dijo 62 y ella defendía que tenía 52).

Al rato, y ya en privado con el equipo de producción del programa, se descubrió que Leo había dado en el clavo y que la que mentía era ella, que se había quitado una década de un plumazo, ya que nació en 1961.

En un último intento por salvar la velada Leo señaló: "Estoy aquí cenando contigo y me he olvidado del mundo. Eres muy elegante y atractiva" y, sorprendentemente, le sirvió para conquistar a su pareja de la noche.

Al final, Leo sí que quiso tener una segunda cita con la rusa: "Me gustaría conocerla más". Ella, por su parte, cambió de opinión sobre la marcha: "Quería decir que no porque no me han gustado dos cosas que luego no han sido tan importantes, por eso me encantaría volver a verle", admitió.

"La primera era que no me ha gustado que tuviera bigote. La segunda, que no haya pagado por la cena de los dos, pero no son cosas tan relevantes como para evitar conocernos", concluyó Nele.