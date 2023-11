La denuncia de Elsa Anka con respecto a la pronta jubilación de las mujeres en el mundo de la televisión ha llegado, este lunes, a Espejo Público, donde la actriz no ha dudado en exponer su punto de vista ante Susanna Griso.

"Esta profesión es muy exigente en cuanto a apariencia, pero creo que esto pasa en la sociedad en general. Las mujeres siempre hemos estado marcadas en el momento en que ya cumplimos cierta edad y, sobre todo, entramos en una etapa que hemos sufrido en silencio y ahora lo naturalizamos, que es la menopausia", ha explicado Anka.

"Yo me fijaba hace años, pero en la televisión italiana siempre hay hombres de cierta edad y mujeres jóvenes muy bellas. Es muy difícil que haya una mujer de más edad en un programa de ocio, ya no te digo en programas como este, que es de actualidad", ha agregado la actriz.

Asimismo, Elsa Anka ha apuntado que esto mismo ocurre en Estados Unidos "con las actrices, porque no había papeles para mujeres de cierta edad": "Yo estoy muy a gusto. Estoy viviendo de la mejor manera que se puede para abrazar a esta etapa, aunque hecho de menos mi actividad profesional".

"Yo veo una cámara y me vengo arriba porque soy y he sido muy feliz haciendo mi trabajo, pero veo que hay muchas otras posibilidades. Con el tema de la menopausia y de haberla reconocido públicamente, he visto que hay una comunidad de mujeres que estamos faltas de ese apoyo, de poderlo hablar y poder normalizarlo, que casi no lo está. Pierdes esa parte de erotismo de cara a la sociedad, pero ganas tantas otras...", ha recalcado la intérprete.

Respecto a si ha recibido un 'no' en algún trabajo debido a su edad, Elsa Anka ha destacado que no se lo han verbalizado, pero sí lo ha "sentido": "En los últimos trabajos, sí, hay una persona que es muchísimo más joven haciendo un trabajo que yo podía hacer".

En cuanto a la sustitución que Elsa hizo mientras su hija, Lidia Torrent, estaba de baja maternal, ha apuntado: "Por un lado fue muy bonito, ojalá todas las madres pudiéramos hacer esto y cubrir a nuestras hijas durante esa etapa. Yo tuve esa oportunidad maravillosa y solo el hecho me parece muy bonito poder cubrirla trabajando de lo mismo, hubiera seguido ella o yo, hubo preferencia por un relevo más joven. Con la edad, aportas credibilidad, la experiencia y los años ayudan a eso".