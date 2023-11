La actriz Carme Elías, sobre el alzhéimer que padece: "He hecho un testamento vital para cuando ya no pueda decidir"

En el año 2022, la actriz catalana Carme Elías, conocida, entre otros papeles, por su participación en el largometraje Camino (Javier Fesser) y por el que obtuvo el Goya a Mejor actriz protagonista, anunció que padecía alzhéimer.

Así, este viernes, Espejo Público ha emitido la entrevista que la periodista Marta Robles le hizo a la intérprete, donde ha destacado cómo se siente actualmente: "A veces tengo miedo, pero creo que lo he superado porque he pedido la muerte digna".

"Hay que hacer un testamento vital para saber cómo quieres tú, cuando ya no pueda decidir por mí misma, enfocar ese momento. Creo que respetarán mis deseos y eso no sabes la tranquilidad que me da. Para la familia, por muy doloroso que les parezca o les sea, ellos sabrán que están cumpliendo mi voluntad", ha agregado Elías.

"Cuando me pasó esto fui a visitar a una amiga mía, a una gran actriz. Yo le dije: 'cuando esto llegue, ya no quiero estar'. Un ser sin ser ya no tiene sentido de ser. Creo que esta enfermedad me excita una creatividad desconocida en mí", ha agregado la intérprete.

Asimismo, el matinal ha podido hablar con la directora Claudia Pinto, quien se encontraba trabajando junto a la actriz cuando empezaron a notar los primeros síntomas de la enfermedad: "Empezamos a rodar y te das cuenta de que la emoción está en el lugar que toca, que ha trabajado el personaje y lo tiene conseguido, pero había algo que ella no conseguía enganchar. Le costaba mucho ordenar el texto y, a ratos, no era consciente de que no lo decía de una forma lógica".