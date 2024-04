Elena Tablada carga contra las palabras del jurado de 'Bailando con las estrellas' y defiende a Bruno: "Me voy a tirar al alcohol"

La diseñadora de joyas Elena Tablada ha hablado sobre las decisiones y valoraciones del jurado de Bailando con las estrellas (Telecinco) un programa del que fue expulsada recientemente, pero que sigue muy de cerca, hasta el punto de seguir opinando sobre lo que acontece en el concurso.

Uno de los temas sobre los que se ha pronunciado Tablada es el trato que el jurado le da a Bruno Vila, uno de los concursantes más controvertidos, pues en opinión de los expertos y de algunos compañeros es el que baila peor, sin embargo, es salvado cada semana gracias al público.

En la última emisión la miembro del jurado Julia Gómez Cora puntuaba con un 1 el baile de Bruno y además, le decía unas duras palabras. "En otros países, los finalistas y ganadores han hecho giras y han llenado estadios. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y no creo que la gente quiera pagar por verte bailar", le decía la empresaria teatral.

Tablada cargó contra esa valoración, asegurando que Bruno es "su amigo y muy buena gente" y que el jurado debería "tener tacto y filtro", además de que ella "sí que pagaría un ticket para ver a Bruno".

Más tarde Elena Tablada habló de su propia experiencia. "Nada, me voy a tirar al alcohol", ironizaba. "Claramente intentar prosperar, después de una edad, en algo que no has trabajado nunca, no sirve y no se valora", se lamentaba.

"Empezar una aventura desde cero no está reconocido, claramente… mis esperanzas en esta aventura estaban en que se reconociera la evolución de un participante y claramente me pasó como me suele pasar… poner expectativas en cualquier cosa es condenarme a que me decepcionen", añadía sobre su experiencia en el concurso y su expulsión.

Por último, dejaba claro que para ella su compañero Jonan Wiergo, expulsado en la última emisión, y David Diaz, su pareja de baile, eran los ganadores para ella.