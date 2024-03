Noche muy complicada para Bruno Vila en Bailando con las estrellas. El gallego, una de las estrellas de la cadena por su participación con los Mozos de Arousa en Reacción en cadena, recibió las críticas más duras por parte del jurado del programa, que, por cierto, ya tiene a sus cuatro finalistas.

Y, entre ellos, se sitúa el joven gallego, que consiguió pasar gracias, una vez más, al apoyo del público. Junto a él, se disputarán la victoria Athenea Pérez, María Isabel y Adrián Lastra, que dejaron por el camino a Mala Rodríguez y Jonan Wiergo.

Sin embargo, no todo fue sonrisas para Bruno, ya que los jueces, con una sinceridad extrema, dieron un nuevo y demoledor veredicto sobre su concurso de baile. "He visto que en otros países, los finalistas y ganadores han giras y han llenado estadios. Tu ya has ganado bastante dinero en el concurso y no creo que la gente quiera pagar por verte bailar", le comentó Julia Gómez Cora.

Unas palabras que provocaron la reacción de Bruno: "No sé si pagarían, pero al menos vendrían porque me votan".

Ante esto, Gorka Márquez, otro de los miembros del jurado, también le dio su opinión: "Quería ser bueno. No te lo tomes como algo personal, porque es profesional, pero has ido el 95% de la canción fuera de música y en la semana 12".

Así, ambos miembros del jurado otorgaron solo un 1 a Bruno, algo que nunca había ocurrido. Un hecho que Bruno, sin borrársele la sonrisa de la cara, reaccionó lo mejor que pudo: "En pedagogía se considera humillante dar menos de 3, pero esto es baile y no pedagogía".