El dueño del piso en el que se atrincheró el hombre en Granada: "Hasta octubre era un inquilino ejemplar, cambió radicalmente"

El pasado jueves, un hombre de 66 años sembró el pánico en Las Gabias, en Granada, al atrincherarse en su casa con cuatro bombonas de butano con las que amenazaba con llevar a cabo una gran explosión. El hombre cuenta con 40 denuncias por acoso y destrozos.

Este viernes, En boca de todos ha podido hablar en directo con Rubén Vázquez, propietario de la vivienda en la que se atrincheró el hombre, ya detenido por la Guardia Civil, para conocer el historial del vecino que "tiene problemas psicológicos".

Interesado en saber si Rubén conocía este lado delictivo del inquilino, Nacho Abad ha preguntado al entrevistado, a lo que este ha respondido: "Nada, se la alquilé en octubre de 2022 y yo diría que desde ese tiempo hasta octubre de 2023 era un inquilino ejemplar".

"El hombre pagaba religiosamente del uno al cinco de cada mes, mi hermana, que vive arriba, me informaba y me decía que no lo veía, que se quedaba siempre en casa. Era un vecino ejemplar hasta que tuvo el problema con Melanie y, luego, con mi hermana, que ahí cambió radicalmente", ha agregado Rubén.

Además, el propietario ha explicado que el detenido dejó de pagarle en octubre de 2023 y, partir de ahí, trató de ponerse en contacto con él, aunque sin éxito porque este le había bloqueado. De la misma manera, Rubén ha explicado que trató de saber cómo se encuentra el inmueble actualmente.

"Mi hermana fue a ver cómo quedó el piso y me dijo que habían cerrado la puerta con llave. A mi hermana ni le dijeron nada ni las autoridades se han puesto en contacto conmigo. No sé cómo está mi vivienda, no sé nada. Parece ser que se nos ha olvidado que en ese edificio viven niños, entre ellos, mis sobrinos. Están viviendo esa situación, ¿qué va a pasar con ellos? Yo tengo entendido que mis sobrinos tienen miedo de entrar en la casa. ¿Cómo va a volver allí ese hombre? No me entra en la cabeza", ha sentenciado el entrevistado.