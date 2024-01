El divertido atraco de Lucía y Manuel en 'GH Dúo' trae consecuencias serias: "La suite queda clausurada"

Lucía y Manuel se han aficionado a cometer atracos en la casa de GH Dúo. Ya lo hicieron anteriormente, cuando robaron crema de cacao a escondidas, y lo volvieron a repetir durante la semana. Pero esta vez, tuvo consecuencias.

Ambos se colocaron medias negras en la cabeza a modo de pasamontañas e iniciaron el robo conjunto en la cocina, mientras los compañeros estaban durmiendo. Ana María Aldón escuchó ruido y salió corriendo tras Manuel, pero Lucía ya había robado el bote.

"¡Policía!", gritaba la diseñadora. "Al final se acabó convirtiendo en un rehén", recordó Manuel al ver las imágenes, desternillado de risa. "Esto se pasa de castaño oscuro", reaccionó Marta Flich muy seria.

La presentadora aseguró que habría consecuencias: "Las chucherías eran para la pareja inmune, y solo podíais cogerlas con autorización de ellos". Tras la explicación, comentó la consecuencia. "La suite de los inmunes queda clausurada", aseguró.

Lucía no dejó de reírse. "Me lo pasé bien y lo volvería a hacer", afirmó la gaditana. "Igual no te ríes tanto cuando durmáis en el sofá, porque no hay camas para todos", le replicó Flich, seria.