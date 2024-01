Diego Losada: "Hay que saber navegar en el 'show business' sin perder la cabeza"

Tras cinco años de ausencia, Noticias Cuatro regresa hoy llevando de nuevo los informativos al canal de Mediaset. Alba Lago, Mónica Sanz, Roberto Arce, Marta Reyero y Diego Losada se ponen al frente de sus diferentes ediciones (a las 14 y las 20 h), diarias y de fin de semana. Diego Losada estará junto a Mónica Sanz en el informativo de la tarde, desde el que quieren hablar al espectador con cercanía, "a un metro de distancia".

¿Cuál es el espíritu de estos nuevos informativos de Cuatro?Lo primero de todo, decir que estamos cargados de ilusión por volver y por renovar una marca tan prestigiosa como Noticias Cuatro. El espíritu es aportar la diferencia, con un tono diferente a la hora de contar las cosas que pasan. Los principios son los mismos: el rigor y la honestidad de todos los informativos que hacemos en Mediaset. Pero es cierto que le vamos a aportar un tono distinto, una manera distinta de contar las cosas.

¿Cómo es ese tono? ¿Más informal, más didáctico?Pues es un tono que acorde con el tono general de toda la cadena. El perfil de los que vamos a dar la cara se caracteriza por la cercanía, por un lenguaje más coloquial, más cercano, más ágil, distinto. Pretendemos sorprender por eso.

Porque la credibilidad no está reñida con lo informal, ¿no?No, en absoluto. La credibilidad es una cuestión que se va ganando con el tiempo, con el bagaje y a partir de ahí no hay unas reglas claras de cómo ganar credibilidad. La principal es decir la verdad. Pero tú puedes contar la verdad de muchas maneras. No hay solo una manera de contar la verdad. La credibilidad de Noticias Cuatro va a estar por encima de todo y un cambio en el tono o innovar con el tono no va a poner en riesgo nunca la credibilidad del informativo.

Buena parte del equipo estaba en Noticias Cuatro cuando desapareció, ¿hay una motivación especial en el equipo?El equipo está cargado de ilusión porque, como tú bien has dicho, es un equipo muy bregado y muy experimentado y que ha vivido los vaivenes de esta profesión. Pero pese a las zozobras, siempre han estado haciendo periodismo y siempre han mantenido la ilusión por hacer periodismo. Y ahora eso se nota en el ambiente, en la redacción, en las pruebas que estamos haciendo, en las conversaciones que estamos teniendo. Todo el equipo de Noticias Cuatro empuja con una sola voz para que esto salga bien. Para mí es es un auténtico orgullo, porque yo seguía a estos periodistas desde jovencito y muchos empezaron y se conocen desde CNN+. Tengo la suerte de ser compañero de muchos periodistas que desde muy jovencito llevo admirando.

El cantante de una banda se suele considerar el líder, ¿pasa igual en los informativos con el presentador?El presentador ejerce un papel fundamental, que es en poner en valor el trabajo del resto. El presentador le pone la guinda al trabajo. Yo siempre trabajo para que mi labor haga lucir el trabajo de todo un equipo, porque considero que el presentador forma parte del equipo y el presentador sin el equipo no es nada.



Hablando de equipo, va a presentar junto a Mónica Sanz, ¿cómo organizan el informativo para ser dos compañeros?Soy muy afortunado por esto que suelen decir los actores cuando comparten algún papel con otro compañero en el reparto con una película. Qué afortunado estoy de compartir una película como esta. Suele ser un tópico, pero en este caso es totalmente real. Me siento muy afortunado de compartirlo con Mónica Sanz, a la que seguía desde siempre. Es una de las presentadoras más experimentadas que hay en el panorama. La gente que me hablaba de Mónica sin yo conocerla ya me decían que es una persona excelente, que es una compañera súper honesta. Sobre los roles que decías, yo invito a la gente al estreno, a que nos vea en los informativos, porque van evolucionando y van cambiando. Antiguamente un informativo era una mesa y uno o dos presentadores que se iban turnando al decir algo. Lo que nosotros vamos a aportar va a ser una riqueza de soportes informativos y distintas maneras de contar las noticias y ahí también juegan las distintas facetas de cada uno.

¿Cómo va a ser estrenar plató?Esta será la quinta cadena en la que presento informativos. Si echo la vista atrás, el Canal 24 horas, el Telediario de La 1, Telemadrid y Tele Toledo, que fue mi primera cadena. En todas tuve que vivir la llegada de nuevos platós y siempre suele ocurrir el mismo proceso: hay un momento novedad, donde las pantallas y los grandes escenarios obnubilan. Y es verdad que tiene un punto espectacular. Siempre soy cauto con todo esto porque yo lo lo identifico con un gran lienzo precioso, espectacular, que entra por los ojos. Pero en ese lienzo lo importante es qué pintas en él. Ahora lo que queremos es sorprender con cómo usamos ese lienzo, es la clave. El plató nos va a permitir jugar, nos va a permitir a aportar distintos modelos narrativos, explicar la actualidad y eso creo que puede sorprender al espectador.

Los presentadores de 'Noticias Cuatro', Marta Reyero, Roberto Arce, Alba Lago, Diego Losada y Mónica Sanz (de izda a dcha). Luis Miguel Gonzalez

Van a las ocho, ¿qué tal ve esa hora?Las ocho es una gran hora para informarse, fácil de ubicar en la rutina de cada día de mucha gente. Yo diría que a mucha gente le va a venir mejor informarse a las ocho que a las nueve. Ya me pasaba en en otras cadenas, cuando presenté informativos a las ocho, que la gente me lo agradecía porque el resto de informativos les quedaba muy tarde. Además, las ocho es buena hora porque te permite adelantarte al resto, pero a la vez tienes el tiempo suficiente como para darle una vuelta a las noticias que han ocurrido por la mañana. Puedes ser un informativo que te cuenta las cosas, pero también reflexiona sobre las cosas que te cuenta, es una buena combinación.

¿Cómo vivió el fichaje de Carlos Franganillo, que también venía de RTVE como usted?Lo viví con mucha alegría, porque conozco a Carlos desde hace años y me parece un un periodista y un compañero excelente, con el que se trabaja de maravilla. Con una cosa así no solo se ficha una persona, se ficha y se apuesta un modelo, uno con en el que yo me siento cómodo. Es una apuesta por la información y por la actualidad. Me consta que dentro de Informativos Telecinco todo aquel al que le guste ejercer la labor de periodismo se sintió muy, muy feliz con este fichaje.

¿Cambia mucho un informativo o una tele pública o una privada?Cambian cosas, pero la esencia es la misma. Mediaset está apostando por un modelo de información que está basado en priorizar las noticias frente a otras cosas.

¿Cambia el tamaño del camerino, quizá?Tampoco, no te creas (risas). La principal diferencia está entre los informativos y los programas. Ahí sí. Incluso en el tamaño de los camerinos, son mucho más grandes, espaciosos y con más comodidades los camerinos de los programas que los de los informativos.

Es profesor en el taller de televisión de EFE. ¿Cuál es la lección más importante que quiere que aprendan sus alumnos?Siempre les digo que se sepan capaces de elegir lo importante de esta profesión, en la que hay muchas distracciones. Casi todos los alumnos y en casi todas las clases siempre me preguntan si me dan la ropa, si me maquillan, si me peinan... Al final son cosas que pueden resultar llamativas, como los platós. Pero como periodistas nunca hay que olvidar lo importante: aunque no tengas el plató con la última tecnología, aunque estés en una tele local en Toledo, como estuve yo en su día, presentando en una mesa de madera y un forillo de plástico detrás, tienes que ser honesto en contar siempre la verdad con el máximo rigor. Eso es lo realmente importante. Hay que ser capaz de navegar en la parte del show business sin perder cabeza con ello.

Vale, pero ¿le dan la ropa, le peinan, le maquillan?(Risas) Sí, afortunadamente, sí. Eso no depende de mí. Aunque también te puedo decir que en Noticias Cuatro vamos a jugar con el estilismo, aportar una imagen distinta a lo que ya hay.

¿Cuando era estudiante se imaginaba que su carrera iba a ser así?En absoluto. Me metí a estudiar Comunicación Audiovisual sin saber exactamente qué quería ser de mayor. Por decirlo así, nunca he tenido una vocación clara. Siempre me han gustado los informativos, siempre he sido un chaval que desde joven veía los informativos, porque en mi casa se tenía esa costumbre, pero tenía muchas dudas sobre qué hacer. Elegí esa carrera porque era muy amplia. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho el sonido, como sabes tocar con mi banda, la música… y ahí descubrí el periodismo en radio y en televisión y me di cuenta de que es un mundo apasionante para poder contar historias.

Los veía y ahora los hace… ¿se ha realizado?En su día, el primer informativo que yo como adolescente, con 15 o 16 años, puse conscientemente, era el de La 2 Noticias con Lorenzo Milá al frente. Y años después pude coincidir con él, trabajar con él, presentar un especial de cinco horas y recibir buenos consejos. Cuando estudiaba la carrera recuerdo ver los informativos y las entrevistas que hacía Juan Pedro Valentín en Telecinco y ahora tengo trato diario con él porque es mi jefe. Para aquel joven periodista es un lujo.

¿Se ha marcado una meta o un techo en su trayectoria?Con 38 años que tengo, espero no haberlo hecho todo. Mi mayor ambición ahora, con un estreno tan ilusionante por delante es prosperar en esto, mantenerlo durante muchos años y consolidar la manera de contar las cosas que vamos a proponer el lunes.

Tiene una banda de música, Durden, ¿dejaría el periodismo por la música?Bueno, la música es un complemento en varios sentidos. Da trabajo, te lo aseguro y le dedicamos bastantes horas y lo cuidamos, pero le dedicamos horas porque nos gusta y porque en cierto modo yo lo necesito. Es una vía de escape, otra manera de contar las cosas y una forma de darle salida a esa pasión artística que uno tiene. Encuentras cierta respuesta en el público, con lo cual la rueda sigue girando y espero que por muchos años más. Soy periodista y me quiero dedicar es a eso, pero creo, igual un poco de manera ilusa, que puedo compaginar las dos cosas.

¿Se concilia bien la tele con la vida personal?Es buena pregunta, sobre todo para este mundo del periodismo que te obliga a estar conectado completamente para no perderte ninguna clave de la actualidad. Te voy a contar una confesión. Para venir a Noticias Cuatro tuve que dejar el anterior programa en el que estaba, En boca de todos y he tenido un tiempo de vacaciones. Ese tiempo lo he invertido en desconectar de una manera real. Desconectar de las pantallas, desconectar de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, de TikTok… porque yo soy una persona muy conectada, miro todo, escucho todo, veo los canales... Y al final decidí hacerme una limpieza de todo eso. Una limpieza casi mental, en mis costumbres, en mis usos. Estuve como dos o tres semanas así, pasando las navidades con la familia, con los amigos, y me di cuenta cuántos años hacía que no estaba tanto tiempo sin mirar a una pantalla.