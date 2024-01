Carlos Franganillo: "Me genera mucho rechazo construir una relación personal con cualquier político"

Mediaset ha decidido apostar con todo por sus informativos. Con el lema "Centrados en la noticia" como bandera, hoy a las 21 horas arranca la gran revolución de los informativos de Telecinco, que incluye un nuevo y espectacular plató, lleno de herramientas tecnológicas como una pantalla gigante y tres pantallas verticales retráctiles, además de inteligencia artificial para la realización y realidad aumentada.

Al frente de todo ello estará Carlos Franganillo, recién llegado de RTVE, y ahora presentador del Informativo de la noche, además de director de Informativos Telecinco. Carismático, serio pero accesible y cercano, hablamos con él sobre su marcha de la tele pública y sus retos en su llegada a Telecinco.

¿Cómo se tomaron en Televisión Española su fichaje por Mediaset?Tengo una enorme amistad con todas las personas con las que hablé y a las que se lo comuniqué. Yo mismo estaba muy, muy apenado. Es una situación contradictoria porque tomas una decisión y crees en ella, pero a la vez te produce cierto dolor y yo creo que eso fue compartido por los compañeros. Ha sido una despedida educada, civilizada y muy cariñosa. Estaba muy cómodo allí y no me puedo quejar absolutamente de nada. Se me han dado todas las oportunidades y me lo he pasado realmente bien. A veces uno piensa que quizá mejor que no surjan determinadas oportunidades porque te vas a ver ante el abismo y vas a tener que tomar una decisión y tomes la que tomes, te va a doler en un sentido o en otro. Estaba en esa encrucijada, he tomado este camino y estoy muy convencido y muy ilusionado.

Le apartaron de pantalla en RTVE en cuando comunicó su marcha…Y lo entendí. Cuando lo comuniqué ya les hice saber que cuando ellos creyeran conveniente me apartaría, por el interés de la propia cadena. Me parece lógico, porque no creo en los individualismos.

¿Por qué la tele es así? Es habitual que en un trabajo sigas haciendo tu labor hasta el día en que uno se marcha, después del preaviso…Lo hablaba mucho con mi familia y con mi mujer... Es decir, en cualquier otro sector y en cualquier otra profesión las cosas no se viven de una manera tan intensa. Lo asemejo mucho al fútbol. No soy nada futbolero, pero parece que este tipo de fichajes genera una serie de emociones muy profundas y a mí me desbordaron en algún momento. Sabía que iba a tener impacto mediático, obviamente, porque vivo en este mundo, pero en el momento en el que se filtró empezaron a crecer las notificaciones de los mensajes, empezó a escribirme todo el mundo… La gente se identifica con las personas que salen en pantalla y les cogen cariño o les cogen odio. Como pasa en el mundo del fútbol, todos nos hacemos una composición e idealizamos a quien quien se pone delante de una cámara.

Hemos visto en las promociones y usted es el absoluto protagonista, pasando por la redacción, la gente hablando de usted… ¿cómo se encuentra en ese papel de estrella?Siempre me genera cierta incomodidad, porque personalmente soy bastante tímido y bastante reservado, y eso me me cuesta un trabajo extra, pero lo entiendo perfectamente. En este mundo, y en cualquier otro, hay que contar con esa parte de venta del producto y hay que generar expectación y vestir el trabajo de toda la redacción, esa es una responsabilidad también del que se pone delante de la cámara. Tengo el deber y la obligación de facilitar esa expectación, de alimentarla y de vestir bien el trabajo que todos los compañeros hacen.

Ha llegado a esta vuelta de tuerca a los informativos, ¿trae algún reto en particular?Los informativos son un tipo de programa de televisión que tiene unas particularidades y donde el éxito se construye muy lentamente, es una relación de confianza, no es un concurso ni es un show muy explosivo donde desde el día uno puedes reventar la audiencia o al revés, que nadie te haga caso. Yo creo que se mantiene en una línea donde hay que ir construyendo esa relación de de credibilidad y de confianza. Es verdad que aquí [en los Informativos de Telecinco] ya existe esa línea, hay un un seguimiento de la audiencia, grandes periodistas, etcétera. Yo soy el que viene nuevo, pero sí que hay un nuevo producto, una manera nueva de venderlo y eso hay que ir construyéndolo.

Así quedan los informativos de Telecinco Tras el debut de Franganillo hoy en la edición de las 21.00 h, se sucederán los estrenos de todas las ediciones de Informativos Telecinco. En esta nueva etapa, el martes 16, Ángeles Blanco con Isabel Jiménez se pondrán al frente de la edición de las 15.00 h.; David Cantero, Leticia Iglesias y José Ribagorda se encargarán de las ediciones del fin de semana y Arancha Morales y Laila Jiménez estarán al frente de la edición matinal.

No quieren hacer lo mismo que otros ya hacen y eso es un reto…Hay que familiarizar a la gente con los nuevos códigos y hay que construirlos. Nosotros tenemos que aprender a contar las cosas de otra manera distinta. También hay una labor de aprendizaje por nuestra parte. El reto es que cada día sea más eficaz ese relato y más sofisticado, que explique mejor las cosas, pero sin apabullar a la gente con tecnología. El reto ahora mismo es dominar el nuevo estudio y sacarle el máximo partido y a la vez seguir aprovechando la materia prima que ya hay en esta redacción y si podemos, que es lo que queremos hacer, refinar aún más el producto, refinar los reportajes, el foco... ofrecer al espectador ese valor añadido más allá del día a día, tratando de elaborar productos específicos para algunos momentos del año que consideramos especialmente importantes o algunos temas sociales más relevantes.

Tiene aspecto de persona seria, ¿lo es o se trata de un papel?Yo creo que lo soy, pero sobre todo soy una persona tímida. Es verdad que si alguien me conoce durante más tiempo soy un tipo bastante bromista y trato de utilizar el sentido del humor, pero soy una persona sobre todo muy tímida y eso hace que se me vea más serio todavía. Tengo esa coraza de protección que en televisión también tiene un punto favorable, porque te blinda frente a los deslumbramientos.

¿De la fama?La televisión es un medio que al ser público y que te conozca tanta gente... te puedes marear, o a lo mejor no. Yo creo que esa timidez a mí me ha servido como parapeto.

Se suele asociar credibilidad y formalidad, ¿se puede romper con eso?La credibilidad tiene componentes, a veces muy intangibles. Yo no sabría ni siquiera definirla. Hay personas que te cuentan una historia y te la vas a creer y hay otras personas que aunque te estén contando la verdad, te van a generar dudas. Hay componentes de apariencia física, de gestualidad, hay componentes de control de la información y de conocimiento... Y hay cuestiones que ni siquiera nosotros podríamos decir. No creo que haya que ser necesariamente serio para transmitir credibilidad. A lo mejor una persona con otro tono puede tener información muy fiable y generar esa credibilidad.

¿Podría alguien presentar un informativo en camiseta y no en traje?Podría ser, por qué no, un informativo, pero no solo hay informativos como el noticiario de las 21.00 h. Puede ser un programa de tarde que transmita información y que tenga un análisis más sosegado. Sí que creo que por tradición o por códigos de comunicación, esas citas tradicionales en España, como son los informativos matinales, los de las tres de la tarde o las nueve de la noche, requieren un código de vestimenta determinado, por puro respeto a la audiencia. Y no quiero decir que salir en camiseta no sea respetuoso, ni mucho menos, pero el traje es un código aceptado, como como quien va a una boda o como quien va a determinadas citas sociales. Y no quiero decir que una persona con corbata mienta menos o diga más la verdad que una persona en camiseta, ni muchísimo menos.

Va a ser director de informativos, además de presentador. ¿Cuántos políticos tienen su teléfono y con qué frecuencia lo usan?Pues mira, yo tengo cero relación personal con los políticos y no por desprecio, sino que pienso que eso me parece una garantía para para trabajar con más flexibilidad. Evidentemente en este trabajo tienes contactos con políticos, porque los entrevistas, porque a veces vas a ruedas de prensa o tienes corrillos, pero me genera mucho rechazo construir una relación más allá de eso con cualquier político, Al final te puede caer bien y el día que les tengas que entrevistar seguramente te va a condicionar. Yo creo que mantener esa distancia higiénica es saludable.

Ha sido corresponsal tanto en Estados Unidos como en Rusia, ¿se parecen en el fondo?Sí, son dos naciones con voluntad de imperio y una lo es, y la otra lo ha sido. Y en cuanto a la ciudadanía y en el aspecto más social, tienen también algunas similitudes. Son sociedades muy marciales, muy conscientes de su poderío militar y de su deber con la nación. También tienen muchas cosas distintas. Estados Unidos es una sociedad diversa, plural, es una gran democracia, complejísima, mucho más que la de España, seguramente. Rusia tiene otra tradición histórica.

¿Dónde tiene puesto el Premio Ondas?Lo tengo en el salón, pero no muy visible, lo tengo en una balda que no está muy a la vista, pero bueno, era el sitio.

Es director de informativos, ¿cómo lleva la faceta de jefe de un equipo?Pues aprendiéndola sobre la marcha, la verdad. Es un reto nuevo y eso es lo más novedoso para mí. Ahora estoy todavía en una fase de conocer a la redacción. Ya lo he podido hacer en estas semanas, tratando de articular algunas líneas maestras y de trabajar con previsión de poner en marcha algunos proyectos que quiero desarrollar este año. Pero no conozco todavía bien ese rol de jefe, lo tendré que ir aprendiendo. Yo me siento un reportero, porque es con lo que disfruto más y dejar de serlo me costará.

¿Qué planes tienen para atraer o llegar a la gente más joven?Soy un poco escéptico con la idea de que los jóvenes no ven la televisión tradicional. Yo me veo con 18 o 20 años y tampoco consumía información como la consumo ahora. Creo que hay una parte de etapa vital, por lo que parte del público se irá incorporando a los grandes medios de comunicación. A la vez, ahora tenemos una oportunidad, con las nuevas herramientas, con las que podemos convertir la información que sacamos en los informativos tradicionales y adaptarla a las redes sociales, por lo que ese producto, que un joven de 15 años que nunca lo hubiera visto, sí puede encontrarlo a lo mejor en TikTok. A lo mejor en una red social una pieza del informativo puede tener un millón y medio de visualizaciones. Yo creo que es un reto que trae más oportunidades que desafíos al modelo tradicional.