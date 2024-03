El desliz de Marina Rivers al contar cómo es Ana Rosa Quintana en su programa: "Es como una abuela"

MOVISTAR PLUS+

La influencer y colaboradora televisiva Marina Rivers fue una de las últimas invitadas en La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar Plus+.

La joven, con su habitual desparpajo y naturalidad anunció el que será su nuevo pódcast y además respondió a algunas de las preguntas del programa. Pero el momento más incómodo llegó cuando Broncano le preguntó por su trabajo en televisión.

"Sí, estoy en TardeAR, colaborando", aseguraba ella, ante lo que el presentador comenzó a preguntarle cómo es Ana Rosa Quintana (presentadora de TardeAR en Telecinco).

"Es una persona muy agradable. Es un icono, es la primera influencer, me paran las señoras mayores y me dicen 'soy super fan de Ana Rosa, díselo'", contaba emocionada Rivers.

"Yo me quiero dedicar a eso, a presentar y ella es un icono de la televisión y a mí me gustaría tener mi propio programa", confesaba la colaboradora, que tiene 2 millones de seguidores en Instagram.

Broncano siguió insistiendo en cómo era Ana Rosa en las distancias cortas, a lo que Marina respondió. "Me pregunta qué tal y si he comido bien... es como una abuela que te cuida", decía la influencer, a lo que el público dijo un sonoro "ooooh", como si lo de abuela fuera ofensivo. "Me refiero a que es muy atenta", se excusaba Marina, que añadía que "ella es abuela, yo la amo".

"Mediaset y ella en concreto son personas muy atentas y me han tratado súper bien. Ella es muy risueña", añadía la influencer, asegurando que en otros programas no la habían tratado tan bien.

"Esto le va a gustar a ella muchísimo", bromeaba sobre el asunto Ricardo Castela, uno de los músicos y responsables del programa. "Te pregunta si has comido para ver si estás hecha", añadía Grison.